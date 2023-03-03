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إيلاف: طرحت الفنانة السعودية داليا مبارك مساء الخميس أغنيتها الجديدة التي حملت عنوان "يا ليل يا عين" عبر قناتها الرسمية على يوتيوب وعلى طريقة الـ "فيديو ليركس".

الأغنية باللهجة المصرية وتحمل في معانيها و لحنها الكثير من الفرح وهي من كلمات عمرو المصري، ألحان وتوزيع عمرو الخضري.



وهذه ليست المرة الأولى التي تقدم داليا أغان باللهجة المصرية بعد أن كانت قد قدّمت من قبل أغان رومنسية بإمتياز.

"يا ليل يا عين" هدية داليا مبارك بعيد ميلادها الذي صادف يوم 2 مارس لمحبيها وقد فاجأتهم بفيديو مميز عبر صفحاتها أعلنت به عن الأغنية.

ومنذ طرحها بدأت أغنية "يا ليل يا عين " تصدّر قوائم الرائج عبر مواقع التواصل الإجتماعي محققة آلاف المشاهدات خلال ساعات.

