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إيلاف: تحت عنوان المرأة العالمية في مجال الموسيقى، البرنامج الذي تنظمه الأمم المتحدة بالتعاون مع شبكة أصوات متحدة من أجل السلام على هامش المؤتمر العالمي المعني بوضع المراة (CSW 67)، عزفت أوركسترا الأمم المتحدة السيمفوني مقطوعة غدا للمؤلفة الموسيقية سعاد بشناق، وبذلك تكون المرأة العربية الوحيدة التي تشارك في إطار الاحتفالات باليوم العالمي للمرأة يوم أمس 8 مارس في نيويورك.

يهدف البرنامج إلى تقديم الملحنات وقائدات الأوركسترا وتسليط الضوء على موسيقاهن ومواهبهن لزيادة الوعي وتحفيز المشاركة والنشاط والتغيير نحو صناعة موسيقية وبيئة اجتماعية أكثر شمولاً.

سعاد بشناق مؤلفة موسيقية من أصول سورية وفلسطينية وبوسنية، وتحمل الجنسيتين الأردنية والكندية. درست في المعهد العالي للموسيقى في سوريا، وتحمل درجة البكالوريوس في التأليف الموسيقى من جامعة ماكجيل في كندا. يضم رصيدها السينمائي أكثر من 40 عمل أحدثهم فيلم جنائن معلقة للمخرج العراقي أحمد ياسين دراجي الذي شهد عرضه العالمي الأول في الدورة 79 من مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي، ثم شارك في المسابقة الرسمية لمهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي حيث فاز بجائزة أفضل فيلم روائي، وجائزة أفضل إسهام فني عن التصوير السينمائي.

وفازت بالعديد من الجوائز من بينها جائزة أفضل موسيقى تصويرية أصلية عن فيلم Incorrigible: The Story of Velma Demerson في حفل توزيع جوائز Hollywood North Film Awards، وجائزة أفضل موسيقى تصويرية أصلية عن فيلم Jasmine Road من مهرجان الفنون الجميلة الذي ينظمه معهد فينيسيا للفنون المعاصرة في لوس أنجلوس، كما فازت بجائزة هوليوود للموسيقى في الإعلام Hollywood Music in Media Award عن مقطوعتها الأوركسترالية غدا، التي ستعزفها أوركسترا الأمم المتحدة السيمفوني في احتفالية اليوم العالمي للمرأة .

عزفت موسيقاها الأوركسترالية من قبل الأوركسترا الوطنية البلجيكية، وفيرمونت سيمفوني، والأوركسترا العربية الوطنية، وفرقة فريدناور كاميمير، وسيمفونية لونبورج، وأوركسترا بيرجارا السيمفونية، وأوركسترا بريطانيا بوليس، وأوركسترا المغتربين السوريين (والتي تنتمي إليها بوصفها ملحنة مقيمة) على سبيل المثال لا الحصر، وقد عُزفت موسيقاها في أماكن مثل Konzerthaus Berlin و Philharmonie Berlin و BOZAR و Malmo Live Konserthus و Elbphilharmonie.

لمشاهدة العرض العالمي الأول لـ"غداً" من أداء أوركسترا المغتربين السوريين الفلهارموني في كونسرت هاوس برلين عام ٢٠١٦.



