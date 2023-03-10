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إيلاف من برلين: شارك الفيلم الوثائقي السوري "تحت سماء دمشق"، ضمن قسم "البانوراما" في الدورة الـ 73 من مهرجان برلين السينمائي الدولي، وهو من إخراج هبة خالد، وطلال ديركي، وعلي وجيه.

الفيلم تم تصويره خلال حوالي 3 سنوات، ويناقش قضايا التحرش، والانتهاكات الجنسية والجسدية التي تتعرض لها النساء السوريات، خاصة في الظروف التي تمر بها بلادهن في السنوات العشر الماضية.

وعلى هامش مهرجان برلين السينمائي الدولي، التقينا بالمخرجة هبة خالد التي حدثتنا عن كواليس وتفاصيل الفيلم.

الفكرة من صميم المجتمع السوري

فكرة الفيلم بدأت مني، وجاءت من تجربتي التي عايشتها في المجتمع السوري، فكنت أعيش في دمشق، وبعد زواجه ثم هجرتي خارج سوريا مع زوجي عايشت التجربة والفرق بين المجتمعين.

للأسف الناس تربط السينما الوثائقية خاصة في سوريا دائما بالوضع العسكري في سوريا، أو عن النظام السوري والانتهاكات التي تجري هناك، لكن وضع المرأة في سوريا وفي كثير من بلدان الوطن العربي صعب ويحتاج للنقاش، ومن الخطأ تحميل الأنظمة السياسية وحدها ما تعاني منه المرأة، حتى ولو كان جزء من المشكلة.

الفيلم يتحدث عن نساء سوريات لكنه في نفس الوقت يحاكي قصص المرأة العربية في جميع الدول فقضايا المرأة تقريبا متشابهه .

فكانت حكايا البنات فمثلا عندما تكلمنا عن حكاية ( لانا ) فهي مختلفة عن بقية حكايا البنات الآتي قابلتهن، من أجل الفيلم فكانت أكثر تحررا بكثير، ومن هنا جاءت الحوارات في هذه الأسرة أعني أسرة لانا أكثر جرأة وتمرداً وثورية كذلك على الأعراف المجتمعية .

تشابه الفتيات بهبة في فترة ما من حياتك!

إلى حد ما فمثلا بعد خلعي للحجاب مررت بالعديد من الأسئلة الوجودية فقبل خلع الحجاب كانت لدي حالة من التمرد تدفعني لنزع الحجاب، وعندما وصلت لمرحلة التمرد أصبح لدي بعض الأسئلة الوجودية.

أنا من بيئة محافظة ومريت ببعض تلك الأسئلة، ووالدتي حضرت لأول مرة عرض فيلم لي في السينما خلال مهرجان برلين، ولم أكن لأستطيع الخروج من تلك البيئة بمفردي، لأنك تربيت على أن ما تعيشه هو الصح، فبالتالي الأمور تحتاج لوقت وإذا لم تجد بجوارك من يساندك سيكون الأمر صعبا، خصوصا لو كانت امرأة وبكل بساطة "الأهل ما بيتركوا البنت إلا إذا كان في رجال تاني، وأنا لقيت هذا الرجل وقتها وساعتها قدرت أعمل اللي بدي إياه". لم أكن ثورية كان بداخلي رفض لكني لم أكن صدامية.

وعن الحوارات في الفيلم بينت المخرجة هبة خالد بأنها لم تكون مكتوبة أبدا ً فكانت أشبه بالتلقائية "كنا نترك الكاميرا تعمل ونصور، لكن كانت هناك اجتماعات دائمة على مدار 6 أشهر".

الفنانة صباح السالم من أسباب نشوء الفيلم

الخطة الواضحة كانت أن نتابع البنات ونركز على المرأة، وموضوع الاستغلال الجنسي تحديدا كان من ضمن الأسئلة التي كنت أطرحها على الفتيات وقت التعرف عليهن. والتقيت بما يقرب بـ30 بنت (تقريبا كلهن خريجات المعهد العالي للفنون المسرحية )

سبب اختيارنا للفتيات من المعهد العالي للفنون المسرحية حتى يكون لديهن أكثر قدر من الحرية، ليحكوا كل ما لديهن.

وبالنسبة للفنانة صباح السالم ومشاركتها في الفيلم، فكانت من أسباب وجود الفيلم أصلاً، فبعد خروجها من السجن قبل سنوات تم عمل حوار معها وشعرت بالإهانة من أجلها بحيث لم تقدر بالشكل التي تستحقه خاصة وهي الممثلة الكبيرة التي تملك تاريخا ً كبيرا ً، ووقتها فكرت أنا والمخرج طلال ديركي بعمل حوار معها مباشرة .

فكرة الإخراج عن بعد شاقة

وعن الصعوبات التي واجهتها كون العمل يصور في دمشق وهي في برلين ، بينت المخرجة بأنه لاشك بأن فكرة العمل أو التصوير عن بعد كانت مرفوضة ومزعجة بالنسبة لي و للمخرج طلال ديركي، لأنه اعتاد على العمل خلف الكاميرا، لكن الظروف هي التي فرضت علينا ذلك الوضع فليس هناك بديل للتصوير بهذه المدينة سوى بهذه الطريقة، وأن يكون مع شريك ليس له علاقة بمجموعة الخارج، مثل الصديق المخرج علي وجيه، والذي كان الشريك المناسب، لأنه ينتمي للأغلبية الصامته داخل المجتمع السوري.

مهم جدا ً عرض الفيلم في الدور العربية

عن مستقبل عرض الفيلم في دول عربية لما يحمله من قضايا شائكة بينت المخرجة هبة خالد أن "هناك نقطة يجب أن تعرفها وهي خلال عملنا في الفيلم لم نفكر بعمل صدام مابين الرجل والمرأة ولم نقصد أن يتم تبني حركة نسوية، لكن المقصد الرئيسي هو رصد الواقع ومعاناة المرأة والتحديات التي تواجهها، وأتمنى عرضه في العديد من الدول العربية في مختلف الدول العربية.

وأعتقد أن أي ردود فعل سواء سلبية لن تكون عن مضمون الفيلم لأن أزمات المرأة معلومة وواضحة، لكن الهجوم سيكون عن صناع الفيلم لمحاولة اغتيال أفكارهم وطمس ما يقدمونه.

عملي القادم روائي طويل

أعمل على فيلم روائي طويل بعنوان "ادجاج"، وهو يدور في إطار الرعب النفسي، وما تتعرض له المرأة من انتهاكات في قضايا الشرف أو ما تشعر به الأنثى تجاه العلاقات الجنسية، وتم كتابته عن طريق ورشة الكتابة الخاصة بي وأطمح لتقديمه قريباً.