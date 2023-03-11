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الاستجابة الطبيعية للتجاهل بعد موعد واحد هي أخذ التلميح والإبتعاد.

لكن كريس إيفانز يعتقد خلاف ذلك. في المقطع الدعائي لفيلم الكوميديا الرومانسية "Ghosted" حيث يكون لدى كابتن أميركا موعد أول ساخن مع امرأة غامضة (آنا دي آرماس)، فقط ليجد نفسه محطمًا، بعد أن تتجاهل العديد من رسائله النصية.

"اذهب إليها" ، تقول والدته عندما يذكر أن فتاة أحلامه تتواجد في لندن للعمل.

فيستجيب للنصيحة. حتى سائق التاكسي الذي يقله من المطار متشكك من "لفتته الرومانسية الكبرى". "نعم ، هذا رائع يا صديقي!" يخبر إيفانز بسخرية. "خمسة آلاف ميل لتفاجئ الفتاة التي قابلتها مرة واحدة فقط. خاصة إذا كانت هي من تجاهلتك".

لا فائدة منه - لقد أقنع نفسه بالفعل أنها لم تتقصد في الواقع أن تتجاهله؛ ربما ليس لديها خطة هاتف دولية.

ليتبين أنها كانت مشغولة حقًا بالعمل كعميلة سرية دولية في مهمة لإنقاذ العالم. وذلك استنادًا إلى المقطع الدعائي، ولكن لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت سترد على الرسائل النصية.

اكتشف بنفسك في 21 أبريل ، عندما يبدأ بث العمل حصريًا على Apple TV +.