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إيلاف: نُشرت مؤخراً مجموعة من الصور التي تجمع بين حسن مالك ومحمد ممدوح من كواليس مسلسل رشيد المقرر عرضه في رمضان المقبل، وفيه يظهر حسن مالك بطلة جديدة مختلفة عن الشخصيات التي قدمها من قبل، حيث يبدو أنه يجسد شخصية شعبية ضمن أحداث المسلسل والذي يعد التعاون الثاني له مع محمد ممدوح، والمسلسل من تأليف وسام صبري وإخراج مي ممدوح.

وفي إحدى الصور نرى حسن مالك مرتكناً إلى فيسبا، بمظهر شعبي يميز الشاب الذي يوصف بما يُطلق عليه (ابن البلد)، كما يظهر بقصة شعر مميزة، تساير الموضة التي يتبعها عدد كبير من الشباب اليوم، وسلسلة متدلية من رقيبته، كما يرتدي سترة من الجلد اللامع، ويظهر في صورة أخرى بصحبة محمد ممدوح الذي يبدو أنه يشاركه ركوب هذه الفيسبا.

تدور أحداث مسلسل رشيد حول محمد ممدوح الذي يتعرض لحادث مأساوي يقلب حياته رأساً على عقب ويؤدي إلى دخوله السجن. ويشارك في بطولة المسلسل أيضاً ريهام عبد الغفور، تامر نبيل، خالد كمال وصلاح عبد الله.

ويُعد مسلسل رشيد التعاون الثاني لحسن مالك مع النجم محمد ممدوح، بعد مسلسل خلي بالك من زيزي، كما يُعد المشاركة الثالثة لـ حسن مالك في موسم رمضان، بعد مسلسلي خلي بالك من زيزي ولعبة النسيان الذي شارك في بطولته مع دينا الشربيني وأحمد داوود.

أحدث أعمال حسن مالك فيلم المطاريد الذي طُرح مؤخراً في دور العرض المصرية والسعودية، وشارك حسن في بطولته مع أحمد حاتم وإياد نصّار، تارا عماد، طه الدسوقي، ومحمود الليثي، إخراج ياسر سامي، وتأليف صلاح الجهيني. وفي الدراما التلفزيونية، تمكن حسن مالك ببراعة وأداء سلس من تجسيد شخصية أدهم الذي يعاني من اضطرابات نفسية، تم تشخيصها بالبارانويا أو جنون الارتياب، الذي يجعله يشك في كل من حوله حتى أقرب الناس إليه، كما يخلق عنده ميولا عنيفة، وذلك ضمن أحداث مسلسل الدراما النفسية اتزان الذي يُعرض على منصة Watch It.

سبقه مسلسل بيمبو، الذي يُعرض على منصة شاهد محققاً نسبة مشاهدة عالية، من إخراج عمرو سلامة وعمر رشدي، وتأليف محمد أديب وعدد من الكتاب الشباب. بطولة أحمد مالك، هدى المفتي، المغني ويجز، محمد لطفي، وطه الدسوقي.