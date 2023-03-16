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إيلاف من الرياض: بعد أسابيع من المشاركة في سوق مهرجان كليرمون فيران للأفلام القصيرة، يشارك فيلم "أنا وعيدروس" للمخرجة سارة بالغنيم في مهرجان أسبن للأفلام القصيرة بأميركا (10 - 16 أبريل) حيث يشهد عرضه العالمي الأول وينافس في المسابقة الرسمية للمهرجان.

"أنا وعيدروس" فيلم يقدم قصة تحدث في بداية الألفية عن شابة جامحة تحاول التخلص من سائق أسرتها المرافق لها بينما تتسلل للالتقاء بحبيبها. الفيلم تأليف وإخراج سارة بالغنيم، وإنتاج رائد السماري وسلمان المساعد و المنتج المشارك خالد السديري ويشارك البطولة آيدا القصي و بله محمد الفاضل و تتولى توزيع الفيلم في الشرق الأوسط وإفريقيا شركة CineWaves Films.

تحدثت بالغنيم عن هذه التجربة قائلة : "أردت من خلال هذا الفيلم أن أجسد العبثية فيما يخص طرق المواعدة الغرامية التي اعتاد عليها هذا المجتمع المحافظ، بالإضافة إلى النظر إلى علاقة معقدة و عديدة الطبقات - الرسمية والجميلة و المربكة وغير التقليدية - بين شابة و سائقها في هذه الظروف المعنية، نظرًا لاختلافاتهم في الطبقة والعمر والعادات. "أنا وعيدروس" هو فيلم كوميدي عن كفاح شابة من أجل حقها الطبيعي وحرية اختيارها ، في وجود تعقيدات بسبب الصدام بين القيم والعادات واعتمادها على سائقها. أريد من المشاهد أن يتسائل ويضحك ويتذكر تلك الحقبة و المحاولات و الحلول المبتكرة للتأقلم مع مجتمع محافظ عندما يتعلق الأمر بالحصول على ما نريده لممارسة حاجتنا الأساسية للألفة والتواصل."

يذكر ان سارة بالغنيم مخرجة سعودية مُقيمة بين الرياض ونيويورك، حيث تدرس حالياً الإخراج والكتابة في جامعة نيويورك. حاز فيلمها الأول القصير "أنا و عيدروس" جائزة "وازمان" Wasserman التي تعتبر أعلى تكريم من جامعة نيويورك تقديراً للأفلام المميزة. كما أنتجت سارة مؤخراً فيلم "سويت ريفيوج" Sweet Refuge بطولة ليث نخلة والفائز بجائزة نقابة المخرجين الأمريكيين لأفلام الطلاب Directors Guild of America Student Award.

قبل دراستها في جامعة نيويورك، تعاونت سارة كمساعد مخرج في عدد من الأفلام، من بينها "المرشحة المثالية" للمخرجة هيفاء المنصور، و"الجرذي" للمخرج فيصل العامر. في عام ٢٠١٩م لعبت سارة دور البطولة في الفيلم القصير "الدنيا حفلة" الذي شارك في أكثر من ٤٠ مهرجان سينمائي وفاز بجائزة لجنة التحكيم الخاصة في مهرجان صندانس السينمائي.

يذكر أن مهرجان أسبن للأفلام القصيرة واحد من أهم المهرجانات الدولية المؤهلة للمنافسة على جوائز الأوسكار، تضم فعالياته السنوية عروض أفلام وحلقات نقاشية وورش عمل والعديد من الأنشطة التي تشجع صناعة الأفلام القصيرة.