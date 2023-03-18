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إيلاف: أعلنت منصة OSN عن طرح الموسم الرابع من مسلسل "Succession"، من إنتاج HBO والحائز على جائزة إيمي، اعتباراً من يوم 27 مارس. ويتألف الموسم الأخير المرتقب من عشر حلقات، وسيتم عرضه على قناة OSN Showcase وعبر +OSN بالتزامن مع عرضه في الولايات المتحدة الأمريكية.

ويتحدث المسلسل عن الصراع على السلطة والعلاقات العائلية بين لوجان روي (بريان كوكس) وأولاده الأربعة كيندال (جيريمي سترونغ)، وشوبان (سارة سنوك)، ورومان (كيران كولكين)، وكونور (ألان روك). وتبدأ أحداث القصة مع اقتراب بيع مجموعة وايستار رويكو الإعلامية لرائد التكنولوجيا لوكاس ماتسون. وتؤدي الصفقة الضخمة المحتملة إلى انقسام عائلي بين أفراد أسرة روي نتيجة قلقهم من تأثر حياتهم بمجرد إتمام الصفقة. كما ينشأ صراع على السيطرة داخل العائلة التي تواجه مستقبلاً يتقلص فيه ثقلها الثقافي والسياسي بشكل كبير.

وحطم الموسم الثالث من العمل أرقاماً قياسية، وحقق العدد الأكبر من الترشيحات عن فئة التمثيل خلال عام واحد في حفل جوائز إيمي للفنون الإبداعية في 2022.

وعزز بريان كوكس من ترقّب المشاهدين وحماستهم لعرض الموسم الجديد من المسلسل أثناء زيارته مؤخراً إلى دبي لحضور الإعلان عن توسيع وتمديد الشراكة بين OSN ووارنر براذرز ديسكفري. حيث تم توقيع اتفاقية ترخيص حصرية مع HBO، مما يسهم في ترسيخ مكانة OSN بوصفها منصة حصرية لعرض برامج HBO في أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وحصلت المواسم الثلاثة الأولى من مسلسل Succession على 48 ترشيحاً لجوائز إيمي، وحققت الفوز في 13 منها، بما يشمل جائزة أفضل مسلسل درامي عن الموسمين الثاني والثالث. كما حقق الموسم الثالث، الذي تم عرضه في أكتوبر 2021، جائزة نقابة الممثلين الأميركيين عن فئة الدراما، بالإضافة إلى جائزة نقابة الكتاب الأمريكية وجائزة نقابة المخرجين الأميركيين وجائزة نقابة المنتجين الأميركيين.