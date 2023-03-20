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إيلاف: تطلق شركة الصبّاح إخوان خلال شهر رمضان وعلى إمتداد العالم العربي ثماني مسلسلات عربية بين لبنانية وسورية ومصرية ومغربية على مختلف المنصات والمحطات العربية واللبنانية.

مسلسل "الزند"

في واحد من أضخم الإنتاجات الرمضانية، تدور أحداثه في نهاية القرن التاسع عشر، حينما يحاول الممثل السوري تيم حسن بشخصية عاصي الزند استرجاع ارضه برحلة مليئة بالصعاب.

وهو من كتابة عمر أبو سعدة وإخراج سامر البرقاوي، و يشارك في البطولة دانا مارديني، فايز قزق، انس طياره، ريهام قصار وغيرهم.

مسلسل "وأخيراً"

يقوم ببطولته كل من نادين نسيب نجيم و قصي خولي، وهو مستوحى من أحداث حقيقة. ويروي قصّة حب تجمع بين ياقوت وخيال لكنهما يقعان ضحية التخبط والفلتان الإجتماعي.

"وأخيراً" يتألف من ١٥ حلقة إخراج أسامة عبيد الناصر وكتابة ورشة الصبّاح للكتابة و أسامة عبيد الناصر.

يشارك في البطولة نخبة من النجوم نذكر منهم القديرة منى واصف، سعيد سرحان، برناديت حديب، وسام فارس، وسام صباغ، انجو ريحان، غابرييل يمين، كميل سلامه وغيرهم.

مسلسل "النار بالنار"

من بطولة عابد فهد و كاريس بشار و جورج خباز يعالج موضوع "مثلّث الحب" ضمن حبكة درامية واقعية تعكس المجتمع اللبناني والسوري في السنوات الأخيرة.

المسلسل قصة رامي كوسا ، حوار ورشة الصبّاح للكتابة وإخراج محمد عبد العزيز. يشارك في البطولة زينه مكي، طوني عيسى، طارق تميم، ساشا دحدوح و آخرون.

المسلسل المصري "الأجهر"

من بطولة عمرو سعد ويعد من أضخم الاعمال المصرية في رمضان، وقد تم تصوير جزء منه في كينيا، افريقيا. يدور في مطلع الألفية بحيث يهرب يوسف المراهق من الاصلاحية التي أودع فيها بعد اتهامه ظلما بقتل أمه.

"الأجهر" تأليف ورشة ملوك وإخراج ياسر سامي و يشارك في بطولته نخبة كبيرة من نجوم مصر و الوطن العربي، منهم دره، سيد رجب، عمرو عبدالجليل، احمد مجدي، ناهد السباعي، احمد صفوت، محمود قابيل، انوشكا، خالد زكي، سارة سلامة، نور النبوي وغيرهم.

مسلسل "تغيير جو"

من بطولة منه شلبي وتدور قصته حول شريفة التي تضطر للسفر عند خالتها في لبنان لإتمام إجراءات بيع بيت العائلة. ولكن يشاء القدر أن تطول رحلتها عندما تتعرض لمعاكسات عديدة، كما سوف يقابلها في رحلتها عدة مفاجآت.

المسلسل يتألف من ١٥ حلقة ، إخراج مريم ابو عوف، تأليف منى الشيمي و مجدي أمين. يشارك في البطولة إياد نصار ،مرڤت أمين، صالح بكري، عصام عمر، شيرين و غيرهم.

مسلسل " المداح" أسطورة العشق

من بطولة حمادة هلال وتنطلق احداثه مع زواج صابر برحاب، وفي انتظار مولوده الأول على أحر من الجمر، ولكن وعندما يأتي الطفل عز و يأخذه صابر في حضنه تظهر بعدها الجنية هند بنت الأحمر وتخبر صابر ان عز ليس ابنه بل ابنهم، لتنقلب حياة صابر رأسا على عقب... فهل هو ابن صابر المداح ام ابن الجن؟

المسلسل تأليف أمين جمال، وليد أبو المجد، شريف يسرى و إخراج أحمد سمير فرج. يشارك في البطولة هبة مجدي، خالد سرحان، رانيا فريد شوقي، دنيا عبدالعزيز، يسرا اللوزي، خالد ذكي، محمد رياض، سلمى أبو ضيف، بوسي و آخرون.

مسلسل "سلامات أبو البنات"

يعود في موسمه الخامس و الأخير للنجمين محمد خويي و السعدية لديب يطرح بعد مرور سنوات كيف كبرت عائلة سلمات لتزداد المشاكل والتحديات وصولاً إلى نهاية مليئة بالمفاجئات.

وهو من تأليف فريد الركراكي و إخراج هشام الجباري. يشارك في البطولة عمر لطفي، سلمى صلاح الدين، فاطمة الزهراء بلدي، رضى علوي، مريم بكوش، عبد السلام البوحسيني ووصال بريز و غيرهم.

مسلسل "مال الدنيا"

يروي قصة رشيد الشيف، الذي يخسر كل أمواله في مشروع حديقة العاب صغيرة مطلة على البحر بعد سنوات طوال في الغربة. بعد فشل المشروع يتورط بشراكة تقلب حياته المهنية و الشخصية رأسا على عقب.

"مال الدنيا" سيناريو وحوار رشيد حمان ونجيب التادلي وعادل ياشفين ومصطفى قيمي. إخراج أحمد أكساس. بطولة محسن مالزي، ناصر اقباب، رشيد الوالي، هدى مجد، أنس بسبوسي، توفيق حازب "Don Bigg" وآخرون.

