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قبض على بطل فيلم "كريد 3"، جوناثان ميجورز، بتهم محاولة الخنق ,والاعتداء والتحرش.

وقالت شرطة نيويورك إن ميجورز، الذي لعب دور البطولة إلى جانب مايكل بي جوردان في الفيلم الذي تم إصداره مؤخرا، متورط في اعتداء منزلي على إمرأة تبلغ من العمر 30 عاما يوم السبت.

وقال متحدث باسم الشرطة "الضحية أبلغت الشرطة أنها تعرضت للاعتداء".

تم توقيف ميجورز سريعا، ووجهت له تهم جنائية بصفع المرأة، مما تسبب في تمزق خلف أذنها، والإمساك بيدها وعنقها، مما تسبب في كدمات.

بينما، نفت محامية الممثل البالغ من العمر 33 عاما ارتكاب موكلها أي مخالفات.

وقالت شرطة نيويورك إنه تم الاتصال بها في حوالى الساعة 11:14 بالتوقيت المحلي بعد تلقي مكالمة من شقة في منطقة تشيلسي في مانهاتن.

وأضافت أن المرأة أصيبت بجروح طفيفة في الرأس والرقبة، وجرى نقلها إلى المستشفى.

وقال متحدث باسم شرطة نيويورك لوكالة أسوشيتد برس للأنباء، إنه تم إطلاق سراح ميجورز بحلول ليلة السبت.

وفي بيان حصلت عليه بي بي سي، قالت محامية ميجورز إن الممثل "بريء تماما" وزعمت أن النجم كان ضحية مشاجرة تورطت فيها امرأة معروفة له.

وقالت بريا تشودري "إننا نجمع بسرعة الأدلة ونقدمها إلى المدعي العام مع توقع إسقاط جميع التهم على الفور".

"وتشمل هذه الأدلة لقطات فيديو من السيارة التي وقعت فيها هذه الحادثة، وشهادة من السائق وآخرين ممن شاهدوا وسمعوا الحادثة، والأهم من ذلك، شهادتين مكتوبتين من المرأة تنكر هذه الادعاءات".

"كل الأدلة تثبت أن ميجورز بريء تماما ولم يهاجمها على الإطلاق".

وقالت كاري غوردون ممثلة ميجورز في بيان نشرته صحيفة لوس أنجلوس تايمز إن الممثل "لم يرتكب أي خطأ".

"نتطلع إلى تبرئة اسمه وتوضيح ذلك".

وقام الجيش الأمريكي بسحب إعلانات جديدة يظهر فيها نجم "كريد 3".

وقالت لورا ديفرانسيسكو، المتحدثة باسم مكتب تسويق المؤسسة العسكرية، في بيان "في حين أن السيد ميجورز بريء حتى تثبت إدانته، فإن الحكمة تملي علينا سحب إعلاناتنا حتى يكتمل التحقيق في هذه الادعاءات".

يأتي اعتقال ميجورز بعد أسابيع فقط من حصوله على جائزة في حفل توزيع جوائز الأوسكار.

وانطلقت مسيرة ميجورز المهنية بعد نجاحه في فيلم "ذا لاست بلاك مان" عام 2019 في سان فرانسيسكو، قبل أن يتألق في فيلم "ذا هاردر ذاي فول أند" و"أنت - مان" و"ذا واسب: كوانتومانيا".

يلعب ميجورز دور خصم جوردان في "كريد 3"، وهو فيلم ملاكمة صدر في وقت سابق من هذا الشهر.