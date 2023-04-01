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BBC شازيا هيا هي إحدى مقدمات لغة الباشتو ببي بي سي وتحمل لوحة باسم برنامج "درس"

أطلقت بي بي سي برنامجًا تعليميًا جديدًا للأطفال في أفغانستان المحرومين من الذهاب إلى المدرسة.

ويستهدف البرنامج الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 11 و 16 عامًا بما في ذلك الفتيات اللائي أوقفت حركة طالبان الحاكمة تعليمهن الثانوي.

يُطلق على البرنامج الأسبوعي اسم "دارس"، أي "درس" باللغتين الدارية والبشتوية وهما اللغتان الرسميتان في أفغانستان.

تستضيفه صحفيات أفغانيات من بي بي سي تم إجلاؤهن من العاصمة الأفغانية كابل بعد سيطرة حركة طالبان على السلطة في عام 2021.

Robert Timothy / BBC آاليا فرزان هي إحدى مقدمات بي بي سي داري وأرادت في الأصل أن تصبح معلمة

سيتم بث كل حلقة أسبوعية جديدة مدتها نصف ساعة من برنامج "درس" أربع مرات يومياً، من السبت إلى الجمعة على قناة بي بي سي نيوز أفغانستان التي تم إطلاقها حديثًا.

سيكون البرنامج متاحًا أيضًا عبر قنوات بي بي سي نيوز باشتو وبي بي سي نيوز داري على فيسبوك، وسيكون جزءًا من جدول بث قناة بي بي سي الفارسية، سيُبث على الراديو عبر بي بي سي في أفغانستان.

آاليا فرزان هي إحدى مقدمات لغة الداري، تقول: "كل يوم أتحدث إلى الكثير من الفتيات الأفغانيات اللائي ما زلن في البلاد ويخبرنني أنه لا يمكنهن الذهاب إلى المدرسة. إنهن عاجزات للغاية وفي بعض الأحيان، يائسات من الوضع".

BBC اضطرت شازيا وآاليا إلى الفرار من كابل في أغسطس 2021 لكنهما تريدان رد الجميل إلى الفتيات الأفغانيات

أغلقت حركة طالبان مدارس الفتيات "مؤقتًا" حتى يتم إيجاد "بيئة مناسبة" لهن، بحسب الحركة، كما قالت الحركة إن قرار المجتمع الدولي بتجميد مدفوعات المساعدات يعني أنها لا تمتلك المال للإنفاق على الفصول الدراسية المخصصة للإناث فقط.

BBC تقوم مذيعة بي بي سي باشتو شازيا سانغاروال بتعليم الأطفال الأفغان الرياضيات من خلال محتوى بي بي سي بايتسيز

تم تصميم برنامج بي بي سي الجديد للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 11 و 16 عامًا ويستفيد إلى أقصى حد من محتوى التدريس الحالي في بي بي سي، مع دمج وحدات الرياضيات والتاريخ والعلوم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات من بي بي سي بايتسيز، وهو مصدر بي بي سي المجاني على الإنترنت للتلاميذ في المملكة المتحدة.

أراد الفريق أيضًا جعل البرنامج يبدو وكأنه موجود في المنزل. وتقول شازيا: "الأفغان مغرمون بالشطرنج وغالبًا ما تجد مجموعة شطرنج في معظم منازل الأسرة، أردنا إضافة هذا التراث الثقافي إلى برنامجنا ووضع أشياء من هذا القبيل."

كان التحاق الفتيات بالمدرسة يمثل مصدر قلق خلال طفولة مذيعة بي بي سي الأفغانية شازيا هيا. وتقول: "كنت قد أنهيت للتو 12 عامًا في المدرسة وكان أخي الأكبر وأبي يقولان: هذا يكفي لك. عليك أن تتزوج."

Robert Timothy / BBC شازيا هيا هي إحدى مقدمات برنامج التعليم الجديد من لغة الباشتو

تقول المذيعة شازيا: "إذا سألت والدي عما درسته في الجامعة أو عن مادتي المفضلة في المدرسة، فلن يعرف، لأنه لم يكن مهتمًا بتعليمي، لمجرد أنني فتاة".

كانت النساء في عائلة المذيعة شازية، ولا سيما والدتها، هن من شجعنها على الالتحاق بالجامعة. تقول: "هذا هو السبب في أن برنامج البي بي سي الجديد هذا يعني الكثير بالنسبة لي، أعرف قيمة التعليم، وأعرف مدى صعوبة الأمر عندما لا يكون لديك دعم."

BBC آاليا فرزان تسير على خطى والدها من خلال تقديم برنامج تعليمي جديد

ولدت آاليا عام 1996، وهو العام الذي سيطرت فيه حركة طالبان على أفغانستان لأول مرة.

على الرغم من الحظر الرسمي على تعليم الفتيات في ذلك الوقت، كان هناك بصيص أمل. نشأت آاليا في محافظة تخار الشمالية حيث واصلت الفتيات حضور الفصول ، وكان والدها مدرسًا.

تقول آاليا: "قُتل والدي منذ 16 عامًا، كان يتمنى أن يراني صحفية وأردت أن أصبح مدرّسة، لأن والدي كان مدرسًا. لذلك، من خلال الانضمام إلى هذا البرنامج، فأنا أحقق حلم والدي وحلمي."

BBC آاليا فرزان (إلى اليمين) ومقدمة قناة بي بي سي الأفغانية شازيا هيا (إلى اليسار) تريدان منح الفتيات الأفغانيات الأمل في مستقبل أفضل.

تضيف آاليا أنها غالبًا ما تفكر في أفراد عائلتها الممتدة، وخاصة الفتيات في سن الدراسة، اللاتي ما زلن في أفغانستان: "أحيانًا أتخيّل نفسي في مكانهن، وأعتقد أنه إذا كنت في البلد وكنت فتاة مراهقة لا تستطيع الذهاب إلى المدرسة ، ولا تستطيع الخروج من المنزل بمفردها ، وليس لديها أي حقوق أساسية ، فماذا أفعل؟ كنت سأكون ممتنة وسعيدة جدًا لأن يساعدني أحدهم حينها ويعلمني شيئًا."