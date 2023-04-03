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إيلاف: تم الكشف عن شخصية إميليا كلارك التي ستظهر لأول مرة في المسلسل التلفزيوني "Secret Invasion" من Marvel Cinematic Universe في مقابلة مع Vanity Fair.

تدور الأحداث حول شخصية نك فيوري (سامويل ال جاكسون) بينما يحقق في مؤامرة سرية لوضع عابرين محتملين في مواقع قوية في جميع أنحاء العالم. يتضح أن العملاء المزدوجين هم مخلوقات Skrull الفضائية ، الذين يمكنهم تغيير شكلهم إلى أي كائن بشري وأخذ مظهرهم الجسدي.

واجه فيوري فريق Skrulls في فيلم Captain Marvelكابتن مارفل (2019) في التسعينيات ، ووعد زعيمهم تالوس (Ben Mendelsohn) بأنه سيجد لهم مكانًا للعيش فيه بعد تدمير كوكبهم الأصلي.

يشير جاكسون إلى مشهد "Captain Marvel" الذي يجتمع فيه Talos مع عائلته Skrull على محطة فضائية في مدار الأرض باعتباره أول لمحة عن شخصية إميليا كلارك.

"هل تتذكر عندما كان بن هناك مع زوجته وابنته؟" أخبر جاكسون VF. "إنها فتاة Skrull الصغيرة التي كبرت. إنها ابنته ".

ستصور كلارك جياه البالغة (التي تُلفظ "جاي آه") ، التي ترى والدها على أنه فشل في الأبوة والقيادة.

"لقد قوّتها بالتأكيد". قالت كلارك: "هناك نوع من المشاعر الشريرة التي تحصل عليها من هذه الفتاة". "إنها طفلة لاجئة لديها تالوس كأب ، هل تعرف ما أعنيه؟ ربما تخبرك حقيقة أننا لم نكن نعرف أنه كان لديه طفل حتى هذه اللحظة بكل ما تحتاج لمعرفته حول علاقتهما ".

لقد مر الكثير من الوقت منذ أن قطع فيوري هذا الوعد ، وقرر الـ Skrulls أخذ الأمور بأيديهم بطريقة غير ودية ، بقيادة زعيم المقاومة غرافيك Gravik (Kingsley Ben-Adir) الذي جعلهم متطرفين.

"هؤلاء الناس وعدوا بالكثير من الأشياء منذ وقت طويل ، ولم يحدث الكثير. وقال كلارك إنه من المفهوم أنه تم بناء قدر معين من الاستياء. "هناك الكثير من المشاعر التي تعيش بداخلها ، وهناك الكثير من جوانب المواجهة في شخصيتها والتي نتجت عن الظروف. أنت تفهم سبب امتلاكها للمشاعر التي تشعر بها ".