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إيلاف: قام المنتج صادق الصبّاح بزيارة الى موقع تصوير مسلسل "الزند" في سوريا والتقى طاقم العمل الذي ينهي تصوير كامل مشاهده في الأيام القليلة المقبلة.

وقد أثنى الصبّاح من خلال دردشة مع النجم تيم حسن والمخرج سامر البرقاوي والمؤلف عمر ابي سعدة على الأصداء الممتازة التي يحظى بها المسلسل في الأوساط الفنية ومن خلال كبار النقاد، أضف إلى ذلك الإجماع الجماهيري والإعلامي، وهي معادلة ليست سهلة.

الصبّاح تفقّد مواقع التصوير التي تم بناءها خصيصاً للعمل وأثنى على الجهود المتميزة لكل فريق العمل.

