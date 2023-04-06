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إيلاف: لا تخشى كيلي كلاركسون أن تُظهر للعالم كيف تشعر حقًا.

في مقطع جديد نشرته على مواقع التواصل الاجتماعي ، روجت المغنية لأغنية جديدة بعنوان "Mine"، ويبدو واضحًا أن الأغنية تدور حول طلاقها الدرامي من زوجها ومدير أعمالها السابق براندون بلاكستوك.

يُظهر الفيديو كيلي في الاستوديو وهي تسجل الأغنية ، ويمكن سماعها وهي تغني أكابيلا في ميكروفون.

غنت في مقطع قصير "سيوضح لك شخص ما كيف يمكن استغلال القلب، كما فعلت معي".

في تعليقها ، كشفت أن الأغنية ستصدر في 14 أبريل ، وأضافت ثلاثة رموز تعبيرية: كأس نبيذ ، وقلب مكسور وشمس.

ليس من الواضح ما الذي يفترض أن تمثله الرموز التعبيرية ، ولكن من المحتمل أنها تقدم مزيدًا من الأدلة لبقية كلمات الأغنية.

ستكون الأغنية الجديدة جزءًا من ألبومها "الكيمياء". الذي لم تعلن عن موعد إصداره بالكامل ، لكنها إكتفت بالقول "قريبًا".

قالت أيضًا إن الألبوم سيكون حول "قوس علاقة كاملة" ، وبينما كانت تعمل على الأغاني على مدار السنوات الثلاث الماضية ، لم تكن متأكدة في الأصل من أنها ستطلقها.

نظرًا لجميع المعلومات التي شاركتها حول كل من موسيقاها وطلاقها ، يبدو من الواضح أن الأغنية الجديدة ، بالإضافة إلى الألبوم بأكمله ، ستستند إلى زواجها والانفصال اللاحق عن بلاكستوك ، مديرها السابق.

تزوج الاثنان في عام 2013 ، لكنهما كانا يعرفان بعضهما البعض سابقًا حيث يمتلك والد بلاكستوك ، نارفل بلاكستوك ، شركة إدارة الموسيقى التي مثلت كلاركسون بداية من عام 2007.

في عام 2020 ، تقدمت كلاركسون بطلب للطلاق ، ومنذ ذلك الحين تتعامل مع مشكلة قانونية مع بلاكستوك الأب والإبن.

بينما تمت تسوية الطلاق في العام الماضي، مع تلقي كلاركسون الحضانة المادية الأولية لطفليهما، ريفر وريمنجتون ، بينما لا تزال تدفع لوالدهما مبلغ 45000 دولار شهريًا كدعم الطفل، لا تزال معركة قانونية بشأن العمل مع نارفل مستمرة.

رفع نارفل دعوى قضائية ضد كلاركسون في عام 2020 بزعم إخفاقها في دفع عمولته المستحقة لشركة الإدارة. قال إنها مدينة له بمبلغ 1.4 مليون دولار بالإضافة إلى 5.4 مليون دولار مقابل العمولة المستقبلية كجزء من اتفاقهم الأصلي على أنها ستدفع 15٪ من أرباحها للشركة.

رفعت كلاركسون دعوى مضادة على أساس أن بلاكستوك الأب والإبن قد انتهكا قانون العمل في كاليفورنيا لأنهما لا يمتلكان ترخيصاً لمزاولة المهنة.