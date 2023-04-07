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إيلاف: تستعد الفنانة شيرين عبدالوهاب لإحياء حفل ضخم ضمن فعاليات عيد الفطر في كوكا كولا أرينا بدبي بتاريخ 28 أبريل 2023، من تنظيم بست مومنتس إيفينتس.

بدأت شيرين مشوارها الفني في 2002 من خلال أغنيتها "آه يا ليل" والتي كانت طريقها نحو النجومية، وتميزت بصوتها القوي والرائع وكلمات أغانيها العاطفية والمؤثرة.

كما حقق ألبوم "فري مكس" مع الفنان تامر حسني مبيعات كبيرة في جميع أنحاء العالم، إضافة إلى عدد من الألبومات والأغاني الرائعة التي تميزت بها وتسابقت شركات الإنتاج عليها ومنها بطمنك – على بالي – صبري قليل – نساي - ومين اختار - لازم أعيش وغيرها.

ومن التجارب السينمائية التي خاضتها الفنانة شيرين هي فيلم "ميدو مشاكل" مع الفنان أحمد حلمي ومسلسل "طريقي" والتي جسدت فيه دول البطولة.