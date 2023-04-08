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إيلاف: إنتقلت الفنانة والإعلامية المصرية شيرين الطحان فجر اليوم الجمعة الى رحمة الله، عن عمر ناهز 47 عاما بعد صراع مع مرض السرطان، وشيعت جنازتها عقب صلاة الجمعة من مسجد فاطمة الشربتلي بمنطقة التجمع الخامس (شرقي القاهرة).

ونعت نقابة المهن التمثيلية في مصر الفنانة الراحلة في منشور على صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك.

وفي مارس الماضي، تدهورت الحالة الصحية للفنانة المصرية، ونقلت إثر ذلك لغرفة العناية المركزة في أحد مستشفيات القاهرة حيث خضعت للعلاج حتى توفيت.

ونعت أسرة مسلسل "رمضان كريم" وفاة شيرين الطحان، التي جسدت في الجزء الأول منه دور "هند" زوجة المعلم حناوي، الذي أدى دوره الفنان محمد محمود وحقق دورها نجاحا كبيرا مع الجمهور.

من هي شيرين الطحان؟

تخرجت شيرين الطحان في كلية التجارة وبدأت العمل كمذيعة في قناة النيل للمنوعات، إحدى القنوات المتخصصة بالتلفزيون المصري، وقدمت برامج منها "ممنوع الاقتراب" و"90 دقيقة" و"خارج نطاق الخدمة"، ثم دخلت مجال التمثيل، فشاركت في مسلسلات "الركين" (إخراج جمال عبد الحميد، 2013) و"السبع وصايا" (إخراج خالد مرعي، 2014)، و"اسم مؤقت" (إخراج أحمد نادر جلال، 2013)، و"مريم" (إخراج محمد علي، 2015)، و"رمضان كريم" (إخراج سامح عبد العزيز، 2017).

وفي رصيدها 3 أفلام: "ع الهوا" (إخراج إيهاب لمعي، 2006) و"45 يوم" (إخراج وائل مندور وأحمد يسري، 2007) و"أعز أصحاب" (إخراج أحمد سمير فرج، 2009).