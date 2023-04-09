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إيلاف: في أحداث الحلقة الأولى من مسلسل الصندوق الذي يشارك في النصف الثاني من الموسم الرمضاني لهذا العام، تظهر نور (هدى المفتي) وهي تحضر عيد ميلاد ريم أبنة خالتها، وخلال عيد الميلاد تتعرف على يوسف (علي قاسم) وياسين (أحمد داش).

تتلقى ريم خلال الاحتفال بعيد ميلادها صندوقا غامضا من شخص مجهول، وعند فتح الصندوق بمساعدة أصدقائها، يجدون هارد ديسك وموبايل وجريدة قديمة، يتجاهل الجميع الصندوق ومحتوياته فيما عدا الثلاثي نور ويوسف وياسين الذين قرروا محاولة حل اللغز وراء الصندوق الغامض، يأخذ كل منهم أحد محتويات الصندوق ويتفقون على محاولة حل اللغز المتعلق بالأشياء الموجودة في الصندوق.

تأخذ نور (هدى المفتي) الجريدة القديمة وتتفحصها فتجد دائرة حول العديد من الكلمات، فتقوم بكتابة هذه الكلمات بجانب بعضها البعض فتتفاجأ بأن الكلمات تحمل رسالة مضمونها "كل شيء بداخل الصندوق له معنى وليس عشوائي، إذا استطعت تفسير محتوياته يمكنك إنقاذ روح إنسان". يُقرر الأصدقاء الثلاثة نور ويوسف وياسين تفسير اللغز وراء محتويات الصندوق الذي سيسفر عن كثير من الأحداث المشوقة في الحلقات القادمة.

تدور أحداث المسلسل في إطار من الإثارة والغموض والتشويق حول ثلاثة أصدقاء يصلهم صندوقا يحوي أدلة من جرائم سابقة، يبدأ الأصدقاء الثلاثة رحلة البحث الخاصة بهم لحل خيوط الجرائم والوصول إلى هوية مرسل الصندوق الغامض.

مسلسل الصندوق بطولة هدى المفتي، علي قاسم، أحمد داش، سماح أنور، وعدد من النجوم، وهو من تأليف مصطفى صقر ومحمود رمضان، وإخراج مروان عبد المنعم، ويعرض المسلسل على قنوات MBC ومنصة شاهد.

