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إيلاف: عبرت الممثلة المصرية منة شلبي عن غضبها من سؤال وجه لزميلتها ريهام عبد الغفور خلال حلولها ضيفة على برنامج "حبر سري" الذي تقدمه الإعلامية أسما إبراهيم على قناة القاهرة والناس.

وكان عبارة عن مقارنة بين منة شلبي وريهام عبد الغفور وجاء كالتالي: "تقري وتعترفي إن منة شلبي سبقتك بخطوات كتير أوي"؟

ليأتي رد ريهام عبد الغفور "أعترف جداً منة شلبي دي حبيبة قلبي وأنا من أشد معجبيها".

لتغرد شلبي مستاءة من إحراج زميلتها ووضعها في مقارنات لا داعي لها قائلة: "عيب اوي الاسئله اللي من النوع ده حقيقي عيب ريهام فنانه كبيره جدا و احنا مش ف سباق احنا كلنا بنكمل بعض مش بننافس بعض ! عيب".

عيب اوي الاسئله اللي من النوع ده حقيقي عيب 🙈ريهام فنانه كبيره جدا و احنا مش ف سباق احنا كلنا بنكمل بعض مش بننافس بعض ! عيب — Menna Shalaby (@Menna_Shalaby) April 12, 2023

يذكر ان كل من منة شلبي وريهام عبد الغفور تتواجدان في السباق الرمضاني الأولى بمسلسل "تغيير جو" والثانية بمسلسل "رشيد".