إيلاف: تواصل رزان جمّال حضورها القوي في الموسم الرمضاني لهذا العام، بمشاركتها لأول مرة مع الممثلة المصرية منة شلبي في مسلسل "تغيير جو" الذي يُعرض على قنوات mbc ومنصة شاهد، ومن إخراج مريم أبو عوف، وتأليف منى الشيمي ومجدي أمين، ويشارك في بطولته أيضاً إياد نصّار، ميرفت أمين، صالح بكري، شيرين.

وتدور أحداث "تغيير جو" بين القاهرة وبيروت، حيث تسافر شريفة (منة شلبي) عند خالتها في بيروت لتطلب منها مساعدتها في إتمام إجراءات بيع البيت بعد أن فشلت في الحصول على توقيع والدتها، والتي تقيم في مصحة للعلاج من إدمان المهدئات، وفي بيروت تنقلب حياة شريفة وتضطرها الظروف للإقامة في فندق خطوة عزيزة الذي تملكه خالتها.

وتجسد رزان جمّال ضمن أحداث المسلسل شخصية چيزيل بو نصار، سيدة الأعمال التي تتمتع بشخصية حادة وشرسة، تعيش خارج البلاد، وفي زيارتها القصيرة للبنان تقيم في فندق خطوة عزيزة، فتثير المشاكل خلال فترة إقامتها.

تواصل رزان بذلك تألقها وتحقيقها أعلى المشاهدات في الموسم الرمضاني الحالي، مع تلقيها لردود فعل قوية على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ شاركت في إعلان زهرة معمار المرشدي مع المغني محمود العسيلي، وتخطت مشاهدات الإعلان الـ14 مليون، كما شاركت مع باسل خياط في إعلان زين والذي تخطت مشاهداته الـ 17 مليون، وهذا بالتزامن مع عرض أحدث أعمالها وهو مسلسل الثمن على منصة شاهد محققاً أعلى نسبة مشاهدة، وتشارك في بطولته مع باسل خياط.

يأتي هذا بعد النجاح الذي حققته جمّال مؤخراً سواء على المستوى المحلي أو العالمي، حيث مثلت التواجد العربي الوحيد في المسلسل الأميركي The Sandman الذي تصدر مشاهدات الأعمال التلفزيونية الناطقة بالإنجليزية على نتفليكس، وكذلك قائمة الأعمال التليفزيونية الأكثر جماهيرية على موقع IMDb في بداية عرضه. كما تألقت في شخصية إيميلي من خلال فيلم كيرة والجن الذي حقق أعلى إيرادات في تاريخ السينما المصرية، تخطت الـ118 مليون جنيهاً مصرياً مع عدد كبير من النجوم من بينهم كريم عبد العزيز وأحمد عز وهند صبري.

رزان جمّال ممثلة لبنانية بريطانية، كانت قد اشتهرت في العالم العربي بتجسيدها لشخصية ماغي في مسلسل ما وراء الطبيعة (2020)، من إخراج عمرو سلامة وماجد الأنصاري، وهو أول مسلسل مصري ضمن أعمال نتفليكس الأصلية. سبقه مشاركتها في بطولة المسلسل الكوميدي امبراطورية مين مع هند صبري ومحمد ممدوح، ومسلسل أنا مع تيم حسن.

كما شاركت في بطولة الجزء الثاني من مسلسل سرايا عابدين أمام النجمة يسرا وقصي الخولي وبطولة مسلسل الشك أمام الممثلة السعودية فاطمة البنوي.

وعلى المستوى العالمي، حققت رزان نجاحاً ملحوظاً من خلال العديد من الأعمال؛ الفرنسية والأميركية والبريطانية، من بينها ثلاثة أفلام شاركت في مهرجان كان، وهي Cruel Summer، وUne Histoire de Fou وCarlos. بالإضافة إلى فيلم الأكشن A Walk Among the Tombstones أمام النجم الأيرلندي ليام نيسون، وإخراج وتأليف سكوت فرانك.

وفي الدراما التلفزيونية خارج الوطن العربي، كانت رزان قد شاركت في بطولة المسلسل الأمريكي Berlin Station مع كل من ريس إيفانز، ريتشارد جينكينز ومايكل فوربس، ومسلسل Chimerica، بطولة أليساندرو إيفولا، والمسلسل الفرنسي الكوميدي Bad Buzz من تأليف الثنائي إريك ميتزجر وكوينتن مارغو.