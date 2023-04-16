قراؤنا من مستخدمي إنستجرام

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام

إضغط هنا للإشتراك



إيلاف: كشفت منصة نتفليكس عن المقدمة الرسمية لأحدث أفلامها من العالم العربي "الخطّابة"، والذي يصوّر سلسة من الأحداث المشوقة والغامضة، التي ستخطف أنفاس المشاهدين، وتحملهم في رحلة مشوّقة من مكتب حديث معاصر في المدينة إلى المنحدرات التاريخية لمحافظة العلا السعودية التي أدرجتها اليونيسكو ضمن قائمة التراث العالمي.

يروي الفيلم قصة طارق (حسام الحارثي)، وهو موظف يعمل في قسم تكنولوجيا المعلومات، يقع في شباك المتدربة الجديدة (نور الخضراء) ويهيم بها عشقًا، فيتبعها إلى منتجع صحراوي تجتاحه قوى غريبة وتسيطر عليه، حيث يلتقي خطّابة (ريم الحبيب) يحيط بها الغموض وتعد كل رجل بجمعه بعروسه المثالية. وحين يتجول طارق خارج أسوار المنتجع، يكشف عن قِصاص تمتد جذوره لزمن قديم.

وصرّح مخرج الفيلم عبد المحسن الضبعان: "كبُرت وأنا أسمع الكثير من القصص التي تحكي روايات عن الحب والانتقام، قصصٌ فيها قوى خارقة أثرَت مخيلتنا كأطفال، ولذلك أردت أن يجمع فيلم الخطّابة جميع هذه الجوانب، واخترت مدينة العلا التاريخية بما فيها من مناظر خلّابة كموقع للتصوير. أنا متحمس لفكرة إنتاج هذا الفيلم في السعودية، فأفلام الإثارة النفسية هي من الأنواع الجديدة نسبيًا في صناعة السينما المحلية. يصوّر الفيلم رحلة الشخصيات وهي تمرّ بمشاعر وعواطف متناقضة للوصول إلى غاياتها، ويجمع بين الماضي والحاضر بـأسلوب سعودي بحت، وأنا متشوق لرؤية ردّ فعل المشاهدين عليه".

الفيلم من إنتاج استوديوهات "تلفاز11" ومن إخراج عبد المحسن الضبعان. وسيُعرض حصريًا على نتفليكس اعتبارًا من 27 أبريل 2023.



