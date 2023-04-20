قراؤنا من مستخدمي تلغرام

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام

إضغط هنا للإشتراك



إيلاف: تطرح منصة "STARZPLAY" لمشتركيها فيلم الدراما "ولا غلطة" من إنتاجاتها الأصلية، بالإضافة إلى العرض الأول للفيلم الكوميدي المصري "هاشتاج جوزني" بدءاً من الـ21 أبريل 2023.

"ولا غلطة" الذي أخرجه سعيد الماروق، تدور أحداثه حول حياة مصمم الأزياء الشهير يوسف، الذي يقرر البدء بخطة علاج نفسي جديدة للتغلب على خوفه من الالتزام العاطفي، مما يقوده إلى سلسلة من العلاقات العاطفية تنتهي كل منها بهروبه عند ظهور أي علامة خلاف مع حبيبته، ليقع في نهاية المطاف في حب طبيبته النفسية ندى التي تغير طريقة تفكيره ونظرته إلى الجمال.

يؤدي دور يوسف المغني والممثل زياد برجي، وتلعب الممثلة اللبنانية جيسي عبدو دور الطبيبة ندى، ويشاركهما في الأدوار الرئيسية الممثل المميز فؤاد يمين ونجمة مواقع التواصل الاجتماعي يارا بو منصف.

كما وأتاحت STARZPLAY لمشتركيها فيلم "هاشتاج جوزني" للمخرج عصام نصار، تدور أحداثه حول شاب يدعى يوسف وهو دي جي مشهور أنشأ صفحة على أحد مواقع التواصل الاجتماعي تحت اسم "زواج اكسبريس" كمشروع خاص به ليجمع بين الراغبين في الزواج. تبدأ التعقيدات الرومانسية عندما يجد يوسف نفسه عاجزاً عن الاعتراف بحبه لـ "ليلي" لإنه كان قد أخذ على نفسه عهداً بالزواج من أول امرأة يعترف بحبه لها وهو ما ليس مستعداً له في الوقت الحالي كونه لا يزال يخشى من المسؤوليات. يعرض الفيلم حصرياً على STARZPLAYمباشرة بعد عرضه في السينما.

ويلعب دور البطولة للمرة الأولى مايان السيد، في دور ليلي، وأمير المصري، في دور يوسف، وقد أوقدا شعلة من الرومانسية أثناء تصوير الفيلم مما أثار حماس المعجبين لمشاهدة التوافق الكامن وراء الكاميرات بين الشخصيتين الرئيسيتين. ويشاركهما في بطولة الفيلم نجوم الكوميديا المصرية بيومي فؤاد، دينا وصبرين جالبين معهم الحس الفكاهي للقصة الدرامية.



وتقدم STARZPLAY باقة ترفيهية متنوعة من البرامج التلفزيونية والأفلام تشمل "لص بغداد"، وفيلم "ولاد رزق" بجزأيه الأول والثاني، ومجموعة من أفلام عادل إمام الكلاسيكية.