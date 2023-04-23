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إيلاف: روجت الفنانة اللبنانيّة إليسا لأغنيتها الجديدة التي تحمل عنوان "بتمايل على الـbeat" من ألبومها الثالث عشر المنتظر صدوره قريباً.



حيث نشرت الإعلان الترويجي الخاص بالأغنية المصورة الجديدة التي يقول مطلعها "انا بتمايل على الـ beat انا قلبي مستنيك أنا".

انا بتمايل على الـ beat انا قلبي مستنيك أنا 🤍



ستكون متوفرة على قناتي الرسمية على يوتيوب وجميع المتاجر الرقمية 📲#بتمايل_على_الـBeat#Erecords #Rotana #ElissaAlbum13 pic.twitter.com/CsGxxqH5j3 — Elissa (@elissakh) April 20, 2023





وتابعت: "الأغنية ستكون متوفرة على قناتي الرسمية على يوتيوب وجميع المتاجر الرقمية". دون تحديد موعد لذلك.





