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إيلاف: خلال شهر مايو، ستصل القصة الكلاسيكية لبيتر بان إلى أبوظبي بطريقة لم تُشهَد من قبل، وسوف تقدمها مؤسسة أبوظبي الثقافية بالشراكة مع Art For All وبالتعاون مع منصة فيفر. ابتداءً من يوم الجمعة 12 مايو، سوف تأتي القصة الساحرة المليئة بالمغامرة والخيال وحنين الطفولة إلى الجليد في مسرح مؤسسة الثقافة.

انضم إلى بيتر - الصبي الذي لا يكبر أبداً - بينما يأخذ هو وتينكر بيل ويندي وإخوتها من منزلهم بلندن في رحلة سحرية إلى نيفرلاند، حيث يستمتعون بمغامرات مثيرة مع الأولاد المفقودين ويواجهون الكابتن هوك الشرير وفرقته من القراصنة والتمساح الجائع! قصة ج. إم. باري المحبوبة ستأسر الجماهير من جميع الأعمار بتزلجها المذهل ومشاهد الطيران ومؤثراتها الخاصة. سوف يدفعك فناني فريق "إمبيريال أيس ستارز" إلى حافة مقعدك بقفزاتهم المبهجة ورمياتهم ودورانهم، ناهيك عن بعض المعارك الجوية الجريئة. العرض يعيد الحياة إلى الحكاية الخالدة بطريقة جديدة ومثيرة.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال رشيد العميري، مدير عام شركة فيفر الشرق الأوسط: "بيتر بان على الجليد هو إنتاج رائع، ونحن متحمسون لمشاركة هذه التجربة الساحرة مع سكان أبوظبي. سواء كنت من عشاق التزلج على الجليد أو تحب القصص التي تعيدك إلى ذكريات طفولتك، يعج هذا العرض بالخيال ومن المؤكد أنه سيسعد ويُلهم الجمهور".