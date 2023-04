تصدر الطبيب والإعلامي المصري باسم يوسف مواقع التواصل الاجتماعي في مصر وعدد من الدول العربية بعد هجومه على الممثل الأمريكي من أصول إفريقية كيفن هارت ونتفليكس.

وظهر باسم يوسف في مداخلة مع الإعلامي بيرس مورغان في قناة "TalkTV" البريطانية، ليرد على الأزمة التي أثارتها شبكة نتفليكس بسبب فيلم كليوباترا، والجدل الدائر حول تجسيد ممثلة من أصول إفريقية دور الملكة كليوباترا.

وردا على التصريحات المنسوبة للممثل الأمريكي من أصول إفريقية كيفن هارت، والتي ادّعى فيها بأنّ أجداده "بنوا الأهرامات" في مصر، قال باسم يوسف "الأمر ليس مرتبطاً بأصحاب البشرة البيضاء أو السوداء، بل يرتبط بعملية الاستحواذ الثقافي وفلسفة التاريخ التي يقوم بها أتباع المركزية الإفريقية (الأفروسينترك)".

وتابع يوسف قائلاً: "هذه الحركة بدأت القرن الماضي بهدف جيد لتعليم الأمريكيين من أصول إفريقية حول التاريخ الغني لغرب إفريقيا مثل الإمبراطورية العظمى لبنين وغانا ومالي، لذلك أنت تجد أشخاصاً مثل كيفن هارت والذي يؤمن بهذه النظريات ويدعي أنّ أجداده بنوا الأهرامات، أنا آسف، فأجدادك لديهم حضارة رائعة غرب إفريقيا".

Egyptian comedian Bassem Youssef has accused Kevin Hart of cultural appropriation for claiming his ancestors built the pyramids. "I'm sorry, your ancestors had their own wonderful civilization in West Africa." @Byoussef | @KevinHart4real | @piersmorgan | #PMU pic.twitter.com/SzzesEOTVr

أثار تجسيد ممثلة ذات بشرة سمراء لشخصية الملكة كليوباترا في وثائقي مرتقب لنتفليكس جدلاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي في مصر.

واستنكر معلقون مصريون في الأسابيع القليلة الماضية قيام الممثلة البريطانية أديل جيمس بأداء دور كليوباترا لأن الملكة الفرعونية كانت تتحدر من أصول مقدونية وبالتالي فإن بشرتها ليست سوداء، وهي ليست من أصول إفريقية.

فيما يجادل أصحاب الفيلم بأن هناك أبحاثاً مختلفة حول لون بشرة الملكة وأصولها العرقية من جهة، وبأن جيمس أقرب لكليوباترا من ممثلات أدين دورها في السابق مثل إليزابيث تايلور.

كما اتهم مغردون منصة نيتفليكس "بتغيير تاريخ مصر القديم، وتزوير المعطيات التاريخية الثابتة".

واعتبر كثيرون أن نتفليكس "تريد محاربة العنصرية ودمج اللون الأسود في الكثير من الأفلام والمسلسلات و القصص الدرامية". على حد قولهم.

مضيفين أنه "لا يمكن أخذ هذه الأفلام كحقيقة تاريخية لأنه لا يمكن أن تكون كليوبترا اليونانية الأصل سوداء وهي في الأساس بيضاء، فهو شيء لا يوافق علم التاريخ و الآثار التي تدل على ذلك". على حد تعبيرهم.

ومن جهته قال الباحث في التاريخ والفلسفة سامح عساكر: "عجبني لقاء باسم يوسف، رد على خصمه بدون عنصرة على البشرة السوداء، ولا التقليل من حضارات الأفارقة، ياريت كل اللي سمع باسم يتعلم من أسلوبه المتحضر في الحوار، وإن فيه فارق كبير بين الدفاع عن هويتك وثقافتك وبين التقليل واحتقار الغير".

ومن جانبه، علّق علاء مبارك، نجل الرئيس المصري الراحل حسني مبارك، على تصريحات باسم يوسف، مع بيرس مورغان.

وقال في تغريدة له عبر حسابه الرسمي في توتير: "أنت محق تماما في ذلك، لقد أصبت الحقيقة بنقاط قوية، أحسنت".

You are totally right about that ; you’ve hit the nail on the head Bassem with strong points ; well said 👍 https://t.co/qaW1mslSk5

وفي المقابل انتقد كثيرون تصريحات باسم يوسف الأخيرة.

فقال محمد الديسطي: "باسم يوسف عاوز يأخذ اللقطة من المصريين اللي انتفضوا ضد فيلم الملكة كليوباترا وقدروا أنهم يوصلوا صوتهم للعالم انت ولا مصري ولا خائف على تراثنا يا باسم انت نسيت انك حرامي يا باسم زيهم وسرقت مقالات ونسبتها لنفسك".

واعتبر آخرون أن تصريحات باسم ليست جديدة وانما هي تصريحات الشارع المصري منذ الإعلان عن الفيلم .

وبعد الضجة الإعلامية التي أحدثتها مقابلة باسم يوسف مع بيرس مورغان، علق يوسف عبر صفحته في فيسبوك قائلا: "مداخلتي مع بيرس مورغان في موضوع فيلم كليوباترا على نتفليكس، أنا انتهزت الفرصة واتكلمت عن التزييف المتعمد للتاريخ من ناس زي كيفن هارت أو حركة الأفروسنترزم أو ادعاءات ناس زي ستيفن سبيلبرج أن اليهود بنوا الأهرامات".

وتابع باسم يوسف تدوينته قائلًا: "اتكلمت عن إزاي واحدة زي جال جادو تمثل دور كليوباترا مع مساندتها الحكومة الإسرائيلية وأن دي إهانة أكبر بكتير من لون بشرة ممثلة".

وأضاف: "أنا اتكلمت أيضا عن كل ده مع احترامي الحضارة الأفريقية العظيمة في غرب إفريقيا، في الآخر إحنا كلنا أخوات ومن القارة دي لكن تزييف التاريخ مشكلة كبيرة".

وأوضح باسم يوسف في تدوينة أخرى: "ناس من غرب إفريقيا وجنسيات تانية متفقين مع وجهة النظر اللي أنا طرحتها. مهم جدا لما ندافع عن وجهة النظر أو تاريخنا اننا نعمل ده بأدب واحترام للحضارات التانية. ما يصحش أبدا أننا واحنا بندافع عن تاريخنا أننا نهين أو نقلل من عرقيات أو حضارات أخرى عشان كده أنا أصريت أني أتكلم باحترام عن حضارات غرب إفريقيا لأن الناس دي مش أعداءنا وحيحترمونا لما نحترم تاريخهم."

وأضاف باسم يوسف: "وكمان مهم أننا نتكلم عن التزوير الممنهج من أيام الستينيات لدرجة أن في ناس مصدقة موضوع أن اليهود بنوا الأهرامات وده كلام تاريخيا مش صح ".

وتابع باسم يوسف: "مهم أننا ما ننجرش بحوار أبيض وأسود ده لان ده حوار أمريكاني صرف بين البيض والسود هناك ومش المفروض نتجر في حتة عنصرية. بالعكس أنا قلت إنها إهانة أكبر بكتير أنهم يجيبوا واحدة زي جال جادو جندية إسرائيلية سابقة ومؤيدة لقمع حكومتها للفلسطينيين أنها تمثل دور كليوباترا."

وقال باسم يوسف: "مش المفروض نتحمق أن كليوباترا كانت بيضا أو سودا أو يونانية أو إفريقية، المفروض ناخذ الكلام في حتة الناس تحترمك فيها وتقف معاك من غير ما تنفرهم. الحوار في الوسائل الإعلامية الغربية لازم يكون بحساب ومدروس ولازم تفهم جمهورك وتشوف مين بيسمعك".

