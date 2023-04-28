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إيلاف من الرياض: عبد المحسن الضبعان مخرج وكاتب سينمائي، بدأ حياته عضواً في مجموعة سينمائية لإنتاج الأفلام السعودية (تلاشي) والتي خرجت العديد من صناع السينما السعوديين أخرج الضبعان العديد من الأفلام القصيرة مثل (المفتاح) و (الوقائع غير المكتملة لحكاية شعبية) والتي شارك فيها بمهرجان الخليج السينمائي 2010 و2013.

عمل في التلفزيون كذلك وقدم مسلسله ( 42 يوم) بعد ذلك قدم تجربته الروائية الطويلة الأولى من خلال فيلم "آخر زيارة" الذي الذي عُرِضَ في العديد من المهرجانات السينمائية العالمية وكان تتويج جولته في المهرجانات حين فاز بجائزة لجنة التحكيم في مهرجان مراكش السينمائي الدولي.

ذا العام يقدم عمله الروائي الثاني بعنوان (الخطابة) في تجربة سينمائية مختلفة عن تجربته الأولى من خلال فيلم يتناول مواضيع الإثارة النفسية في منطقة درامية لم يتم التطرق لها سابقا ً، الفيلم الذي تم تصويره بالكامل في مدينة العلا وقام ببطولته حسام الحارثي ويشاركه في البطولة كل من ريم الحبيب، ونور الخضراء.. عن هذه التجربة وتفاصيلها خصنا الضبعان بهذا الحوار ...

•حدثنا عن تفاصيل كتابة العمل ... خاصة وأنه حسب ماعلمت ان الفكرة لم تكن من كتاب الفيلم أنت وفهد الإسطا ؟

-كانت تجربة مثيرة للاهتمام التعاون مع تلفاز في عمل من انتاجات نتفليكس الاصلية .. هذا اول ما تبادر لذهني عندما عرضت علي الفكرة خاصة ان فيلمي السابق (اخر زيارة) كان فيلما واقعيا يحكي قصة اجتماعية.

هذا مشروع من نوع الاثارة النفسية والغموض اعتقد كان شيئا مثيرا لأي مخرج ان يخوض تجربة مثل هذه. بدأ حماسي للمشروع، ومن هنا انطلقنا في ورشة انضم فيها لتطوير النص واعداده ليكون سيناريو لفيلم اثارة نفسية.

•الفيلم يدخل منطقة مختلفة مابين غموض وإثارة إلى حد ما... وبحسب مسيرتك هذه منطقة جديدة عليك؟

المنطقة جديدة علي سينمائيا رغم اني خصت تجربة مسلسل ٤٢ يوم عام ٢٠١٦ عرض على شاشة روتانا كان مسلسل غموض وتشويق ولكن ربما لان العمل كان من ٣٠ حلقة ومدة ساعة للحلقة الواحدة تجعلها تجربة دسمة ولكن الاشتغال في نوع الاثارة النفسية سينمائيا مختلف وصعب .

•كان أحد أبرز ميزات الفيلم الأداء التمثيلي لبعض الممثلين وخصوصا حسام الحارثي .. تفاصيل اختيارك وكيفية وصوله لهذه الحالة؟

حسام الحارثي عرفته فنانا كوميديا رائعاً ويحمل خفة دم وذكاء فطري كما انه يتمتع بثقافة عالية وانا على ثقة بأن من يتقن الكوميديا يستطيع اتقان الادوار الجادة بطريقة خاصة وجذابة والشواهد والأمثلة سينمائيا وتلفزيونيا كثيرة

•مدير التصوير في آخر زيارة مختلف عن فيلم الخطابة مع ذلك شاهدنا تقريبا نفس الثيمة أو الشكل السينمائي .. ؟

العمل مع مدير التصوير قبل البدء بتصوير الفيلم بالنسبة لي هي من أمتع محطات تنفيذ العمل .. حيث نبدأ بتشكيل الفيلم بصريا من ناحية الالوان والجو العام للفيلم والشكل البصري .. وهذا كله يتم بعد نقاش فني وفكري مطول حول الفيلم ومعانيه وتفاصيله الصغيرة.

•اختيار العلا كمسرح للأحداث ضرورة أم بحثا ً عن التسهيلات اللوجستية؟

الغرضين معاً .. فالعلا مدينة ذات طبيعة ساحرة و تاريخ عريق يعود لالآف السنين من عمر البشرية، كانت تجربة روحية بالنسبة لي وانعكست على الفيلم وعلى الفريق أيضا

* فيلمك الأول والثاني من كتابتك او مشارك في الكتابة هل ممكن نشاهد اخراج لك لعمل لكاتب غيرك بحيث انك تستلم نص كامل قبل التصوير؟

شخصيا افضل ان اكون عنصراً في كتابة اعمالي ليس فقط لأنها تتيح حرية الاضافات واجراء التغييرات المناسبة اثناء التصوير، ولكن لأن الكتابة هي رحلة ابداعية ممتعة تجعلني متورط اكثر في القصةولكن ايضا في الوقت ذاته لو عرض علي سيناريو مميز لن أمانع في اخراجه.

• مشاريعك الفنية القادمة سينما او تلفزيون؟

انتهيت مؤخراً من تصوير فيلم كامل من إنتاجات ضوء وسنشاهده في صالات السينما قبل نهاية العام .