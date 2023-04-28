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إيلاف: تؤدي المغنية الأميركية ريهانا صوت شخصية "سنفورة" في فيلم الرسوم المتحركة "The Smurfs Movie" الذي تنتجه باراماونت.

وقامت النجمة بظهور شخصي مفاجئ في مهرجان سينماكون "CinemaCon"، المؤتمر السنوي لأصحاب دور السينما في لاس فيغاس، للإعلان عنه يوم الخميس. وقالت مازحة على خشبة المسرح في فندق وكازينو سيزارز بالاس Caesar’s Palace، جنبًا إلى جنب مع رئيس شركة باراماونت انيمايشن رامزي نايتو: "حاولت الحصول على دور بابا سنفور لكن الأمر لم ينجح".

وتم الكشف عن أن ريهانا ستقوم ببطولة وكتابة وتسجيل الأغاني الأصلية وإنتاج المشروع القادم. وأكدت أيضًا أنها في الثلث الثالث من حملها بطفلها الثاني.

وفقًا لنايتو سيستكشف الفيلم موضوعات الهوية ويطرح السؤال المركزي ، "ما هم السنافر؟"

قدمت ريهانا صوتها سابقًا إلى فيلم الرسوم المتحركة "المنزل" لـ DreamWorks ، والذي حقق أكثر من 380 مليون دولار في شباك التذاكر في جميع أنحاء العالم.

استنادًا إلى الكتب المصورة للفنان البلجيكي بيو ، تم إنتاج أفلام لقبيلة المخلوقات الزرقاء الصغيرة سابقًا من قبل Sony Pictures ، حيث قدم المخرج رجا جوسنيل فيلمين هجينين من بطولة نيل باتريك هاريس وأدى الاصوات نجوم من بينها جوليا روبرتس وكاتي بيري وهانك أزاريا وجو مانجانيلو.

ومن المقرر أن يطرح الفيلم الجديد بدور العرض في 14 فبراير 2025. كتب بام برادي السيناريو ، وسيقوم كريس ميلر بإخراجه.