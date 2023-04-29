قراؤنا من مستخدمي فيسبوك

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال صفحتنا على فيسبوك

إضغط هنا للإشتراك



إيلاف: أسرة تتبع فيها الأم قواعد صارمة، تبدو في ظاهرها سعيدة، لكن من يتعرّف إلى أفرادها يكتشف أنها عائلة مفكّكة، لا تهتم سوى إلى الشكل الخارجي، وإلى التقاليد التي تفرضها الأم في الاجتماع المقدّس على مائدة العشاء والاحتفالات الرسمية، ضمن الدراما التركية المدبلجة "العائلة" من بطولة كيفانش تاتليتوغ وسرناي ساريكايا وكوكبة من الممثلين الآخرين، والذي يُعرض على MBC1 و"شاهد".

يخرق أصلان وهو رئيس إحدى كبريات عائلات الجريمة شهرة هذه القاعدة، ولا يتمكن من حضور الوليمة الكبرى المقامة لمناسبة عيد ميلاد والده الغائب، بسبب ديفين وهي امرأة التقى بها في ذلك اليوم على متن الطائرة، واضطر بسبب مشاكل واجهتها أن يغيب عن المناسبة الرسمية للأسرة.

هكذا، انتهك أصلان أكثر من قاعدة، ولم يتوقعوا أن هذا الأخير سيستضيف المرشحة لأن تكون عروسه المستقبلية والتي تجلس على طاولة هذه العائلة غريبة الأطوار. فهل تستطيع ديفين إصلاح هذه العائلة المكسورة التي لم يبق منها سوى صورة اجتماعها على المائدة؟ هل يمكنها التعامل مع شخص نرجسي كأصلان قبل أن تلتئم جراحها هي؟ هل يمكن لمعالجة نفسية، ألقيت في ساحة معركة أن تعالج الجميع؟ ومتى يدق القلب ويقرر الحبيبان أن يعلنا الارتباط؟



