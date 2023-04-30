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أثار إعلان لإقامة حفل مرتقب لفرقة كي بوب الكورية الجنوبية B.I.G في العاصمة مسقط جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي في سلطنة عُمان.

وتفاعل نشطاء عُمانيون ورواد منصة تويتر في تغريداتهم بين رافض ومؤيد لحفل الفرقة الكورية الجنوبية الشهيرة المقرر إقامته في التاسع من ينويو /حزيران المقبل، في مسرح مدينة العرفان بمركز عُمان للمؤتمرات والمعارض.

وتعتبر هذه المرة الأولى التي ستقيم فيها فرقة من فرق موسيقى الكيبوب من كوريا الجنوبية استعراضاً غنائياً في سلطنة عمان.

وحققت الموسيقى الشعبية الكورية المعروفة باسم "كي بوب" في السنوات القليلة الماضية نجاحاً عالمياً، وانتشرت بشكل واسع في العالم العربي من خلال إقامة عدد من فرقها العالمية حفلات في كثير من الدول خاصة في الخليج العربي كالسعودية والإمارات وقطر.

وتقدر صناعة موسيقى الكيبوب الكورية بمليارات الدولارات سنوياً، لتصبح واحدة من أكثر صادرات كوريا الجنوبية ربحاً وتأثيراً حول العالم.

هاشتاغ لا_لدخول_كيبوب_عمان

هاجم عدد من الناشطين العُمانيين على منصة تويتر عرض الحفلات الغنائية لمثل هذه الفرق في بلادهم، مطالبين المسؤولين بمنعها من خلال هاشتاغ #لا_لدخول_كيبوب_عمان.

وقال حمد الوهيبي في تغريدته: "الصين الشيوعية الملحدة تمنع ظهور الفرق الكورية الغنائية الراقصة كجزء من إصلاحات الترفيه الشاملة كما يسمونه، فكيف بنا ونحن المسلمون لا نقوم بمثل هذه التصفية".

#الصين الشيوعية الملحدة تمنع ظهور الفرق الكورية الغنائية الراقصة كجزء من إصلاحات الترفيه الشاملة كما يسمونه.



فكيف بنا ونحن المسلمون لا نقوم بمثل هذه التصفية؟

🇴🇲

ونحن من أكرمنا الله ب:

-الإسلام

-الأخلاق الفاضلة

-العادات والتقاليد العظيمة#لا_لدخول_كيبوب_عمان #لا_لكيبوب_في_عمان pic.twitter.com/3GGJIXUeP7 — حمد الوهيبي (@HAlweheibi) April 30, 2023

وتستغرب سلمى العبري في تغريدتها الاهتمام الكبير بالفرق الكورية وتأثيرها في الجيل الحالي من الشباب، معتبرة أن 70 بالمئة من تربية الأسر تأتي من وسائل التواصل الاجتماعي.

للأسف أبناء هذا الجيل يعشقون الفرق الكورية ويتابعوازحساباتهم يقلدوا حركاته بل ومن حبهم لهم يحاولون تعلم اللغة الكورية. علينا أن نوجه أبناءنا وأن نرشدهم لما فيه خير لهم ولو إني لا أشك أن أغلب أولياء الأمور هذا هو نهجهم ولكن للأسف أكثر من 70% من التربية تأتي من السوشيال ميديا — Salmah AL Abri (@abri_salmah) April 30, 2023

ويصف خالد بن سعود اليعقوبي فرق الكيبوب الكورية أنها مجموعات عابرة للحدود تقف وراءها أياد خفية تروّج لها بهدف تغيير هوية الجيل الجديد، على حد تعبيره.

هذه مجموعات عابرة للحدود، تقف وراءها أيادي خفية تروّج لها بخبث لتغيير هوية الجيل الجديد من البشر، وقد وجدت السجاد مفروشاً لها من المروجين للسياحة الذين تورطوا في تبني الرذيلة والإنسياق وراء الأهواء!



#لا_لدخول_كيبوب_عُمان #لا_لكيبوب_في_عُمان pic.twitter.com/2X6ZCE2vsr — خالد بن سعود اليعقوبي (@khalidyaqoobi98) April 30, 2023

وأعادت وردة اليعربي نشر تغريدة تقدم شرحاً عن إحدى الفرق الكورية لموسيقى الكيبوب وأسباب تعلق بعض المراهقات والمراهقين بها، وأرفقت تغريدتها بعدة هاشتاغات تطالب بمنع إقامة حفل فرقة الكيبوب في سلطنة عمان.

وتساءل خليفة العمراني عن الهدف من إحضار الفرقة الكورية إلى سلطنة عمان، واصفاً إياها بـ "المنحلة أخلاقياً".

"حرية شخصية"

في المقابل، غرد كثيرون مؤيدون لإقامة حفل فرقة B.I.G الكورية الجنوبية، مطالبين باحترام الرأي والرأي الآخر.

وطالبت وفاء في تغريدتها باحترام الضيوف والثقافات من جميع الدول، مستغربة من "شخصنة" مثل هذه الأمور.

مشخصينها .. واذا جت احلام وغيرها من المغنيين رفعتوهم وطبلتوا لهم ..

عنصريين طول عمركم .. احترموا ضيوفكم وثقافاتهم من كل الدول ..#لا_لكيبوب_في_عمان — WAFA (@2waf_a) April 30, 2023

واعتبرت زهرة العيسائية حضور الحفل من عدمه حرية شخصية، وقالت: "أتوقع أن هذه الفرقة أحضرتها شركة ربحية، يعني ما دخل أي جهة حكومية في الموضوع، بخصوص الحضور كل ولي أمر مسؤول عن تربية أبنائه وتوجيههم في الحضور من عدمه".

بدياً اتوقع انه هذا الفرقة جايبتنها شركة ربحية، يعني ما دخل اي جهه حكومية في الموضوع،،

بخصوص الحضور كل ولي أمر مسؤول عن تربية ابنائهم وتوجيههم في الحضور من عدمه.

يعني باختصار كل حد يقيس الموضوع على نفسه #لا_لكيبوب_في_عمان pic.twitter.com/hmyyq1l3ae — زهرة العيسائية (@zahratoot95) April 30, 2023

ويستغرب سلامة أحمد ما وصفها "حالة التشنج العصبي" التي رافقت إعلان إقامة الحفل، مطالباً بالتركيز على أن يكون التنظيم جيدأ ويحفظ الآداب العامة.

يعني لازم مع كل خبر تصير حالة التشنج العصبي هذي؟حفلة مثل غيرها من آلاف الحفلات اش بيصير فيها يعني اللي ما صار من قبل؟ يحبوهم مراهقين مصيرهم يكبرون وينسوهم ويجلدون ويتفلسفون مثلكم عالجيل الجاي لذا لا تشدوها وركزوا على التنظيم يكون جيد ويحفظ الآداب العامة وبس عاد #لا_لكيبوب_في_عمان — سلامة أحمد (@548181210) April 30, 2023

وتعجب طارق من تناقض كثير من المعارضين لهذه الفرق الغنائية، مشيراً إلى أنهم كانوا معجبين بأغنية افتتاح كأس العالم قطر 2022، التي أطلقتها الفرقة الكورية الجنوبية "بي تي إس" BTS.

كثير من المعارضين في هاشتاق #لا_لكيبوب_في_عمان كانوا معجبين بأغنية افتتاح كأس العالم قطر ٢٠٢٢، تناقض عجيب!! الفرقة نجاحها كبير في السعودية ودول العالم، البلد ماعلى مزاج فلان وعلان يسمح بدخول لي يريدوه ويمنعوا لي يريدوه! ولي خايف على عياله يصكر عليهم الأبواب. #لا_لدخول_كيبوب_عمان pic.twitter.com/xNrySQEuwq — طارق (@8T_0T) April 30, 2023

ويرفض فايز بن زايد التصنيفات والتوصيفات التي يطلقها الرافضون لحلفل الكيبوب ويقول: القضية قضية البنية العقليّة والازدواجية في التعاطي مع الأمور، لتتغذى على الكراهية ورفض التنوع وقبول الآخر".

أنّ القضيّة ليست قضية مسلمين وغير مسلمين،كفار وغير كفار القضية ليست تصنيف هؤلاء فالجحيم وغيرهم فالنعيم



القضية قضية البنية العقليّة…والازدواجية في التعاطي مع والأمور وتتغذى على الكراهية ورفض التنوع وقبول الآخر… عقلية تعيش فوقية زائفة #لا_لكيبوب_في_عمان #لا_لدخول_كيبوب_عمان pic.twitter.com/XQomAIVkir — فايـز بـن زايـد (@Aly3rubi) April 30, 2023

وقالت رهف في تغريدتها: " هناك فئة كثيرة من الناس تحبهم وتريد تحضر لهم نفس ما في ناس تحب مغنيين عرب، وهذا شيء طبيعي ونحن مع إحياء حفلات كهذه".

المنتقدين الرافضين لدخول الفرقه ليش ؟ بينشرون الفساد ؟ الفساد موجود قبل عن يجون هذولا ، في فئة كثيرة من الناس تحبهم وتريد تحضر لهم نفس مافي ناس تحب مغنيين العرب وهذا شي طبيعي ونحن مع احياء حفلات كهذه والرافض خلاص لايجي ويفكنا من صياحه ، وينكم عن المعلاية😂 #لا_لدخول_كيبوب_عمان — RHF🇴🇲 (@itsrrrahaff) April 30, 2023

ما هي الكيبوب؟

يعود جذور هذا النوع من الموسيقى إلى خمسينيات القرن الماضي في كوريا الجنوبية.

نشأت في شكلها الحالي عام 1990 وهي نوع من أنواع موسيقى البوب، وتجمع أنواع الموسيقى الشعبية والتقليدية داخل كوريا الجنوبية.

تشمل موسيقى الكيبوب مجموعة من أنواع الموسيقى الغربية مثل موسيقى البوب الغربية، موسيقى الروك، موسيقى الجاز، الهيب هوب، وغيرها.

تعتمد الكي بوب بشكل كبير على العناصر البصرية، من خلال استخدام الألوان والأزياء المميزة للفنانين.

تعتمد أغاني الكيبوب كثيراً على أسلوب سرد القصص لجذب الجمهور في عروض الأغاني.