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إيلاف: شهد فيلم ساعة إجابة عرضه العالمي الأول في ختام الدورة الثانية من مهرجان هوليوود للفيلم العربي، بسينمات يونيفيرسال Universal Cinemas، ضمن برنامج الأفلام الروائية Narrative Feature Film Program، وذلك بحضور حشد من نجوم وصنّاع السينما في الوطن العربي، من بينهم النجمة ليلى علوي، ظافر العابدين، فرح بسيسو، المخرج الكبير خيري بشارة، المخرج محمد دياب، الناقد السينمائي أندرو محسن، والممثل والكاتب إياد يونس.

فيلم ساعة إجابة من إنتاج شركتي لاجوني Lagoonie Film Production و Rise Studios وإخراج مصطفى أبو سيف وفكرة أحمد شيكو، تأليف ورشة (ورق عنب) ، التي تضم شيرين علاء، محمد خضر وأحمد شيكو، وبطولة الطفل سليم مصطفى مع عدد كبير من النجوم؛ سوسن بدر، غادة عادل، شريف سلامة، آيتن عامر، نجلاء بدر، انتصار، محمد ثروت، بدرية طلبة، إيمان السيد، أحمد فتحي، فيدرا، فراس سعيد، مراد مكرم، أحمد طلعت، لطيفة فهمي، مجدي البحيري، بالإضافة إلى المغني الشعبي عمر كمال الذي يشارك في الفيلم بالغناء أيضاً.

وتدور أحداث الفيلم حول طفل في الثامنة من عمره تقوده الظروف إلى عوالم غريبة، ليجد نفسه متورطاً كل مرة مع أسرة مختلفة في مواقف مثيرة، تتعرض حياته في بعضها للخطر.

مهرجان هوليوود للفيلم العربي يقام ضمن فعاليات الاحتفال بشهر التراث العربي الأمريكي، التي تنطلق في أبريل من كل عام بالمدينة التي تحمل نفس اسم المهرجان، وذلك بهدف خلق مساحة جديدة لصناع الأفلام من المنطقة العربية وشمال أفريقيا للالتقاء والتطوير والإبداع، وتعريف صناع السينما العالمية بصناعة السينما العربية وأوجه تفردها وتميزها. وانطلقت فعاليات الدورة الثانية من المهرجان تحت اسم المخرج الكبير الراحل محمد خان وبحضور نخبة كبيرة من صناع السينما في العالم.