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إيلاف: طرحت الفنانة المغربية ابتسام تسكت أغنيتها المصورة الجديدة "مين دي" من كلمات احمد المالكي، والحان د. مصطفى العسال، وتوزيع الهامي دهيمة واحمد حسام، وانتاج لايف ستايلز ستوديوز.

وهي إيقاعية باللهجة المصرية، تناولت تسكت في موضوعها كبرياء وغرور الأنثى التي لا تقف حياتها على شخص، حيث تعيش حياتها بعيداً عنه كما وتتوعده بالندم.

صُورت الأغنية في دبي تحت إدارة المخرج عادل سرحان، وظهرت ابتسام تسكت بأكثر من إطلالة بأجواء من الهضامة والبساطة.