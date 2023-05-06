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إيلاف: أعلنت منصة نتفليكس عن تجديد الدراما السياسية "The Diplomat" لموسم ثان.

تم عرض "The Diplomat" لأول مرة في 20 أبريل، وظهر لأول مرة في المرتبة الأولى على قائمة Netflix الأسبوعية العالمية لأفضل 10 برامج تلفزيونية باللغة الإنجليزية. في عطلة نهاية الأسبوع الأولى، شاهد المسلسل 57.48 مليون ساعة وظهر في أفضل 10 في 86 دولة.

وتدور احداث العمل حول كيت ويلر (كيري راسل) وهي السفيرة الأميركية الجديدة لدى المملكة المتحدة. كان من المفترض أن تذهب إلى أفغانستان لإنها رائعة في مناطق الصراع والأزمات. الحرب تختمر في قارة وتغلي في قارة أخرى. سيتعين على كيت نزع فتيل الأزمات الدولية ، وإقامة تحالفات استراتيجية في لندن ، والتكيف مع مكانها الجديد في دائرة الضوء - كل ذلك أثناء محاولتها النجاة من زواجها من زميلها الدبلوماسي والنجم السياسي هال وايلر (روفوس سيويل).

يشارك في بطولته أيضًا ديفيد جياسي ، وعلي أهن ، وروري كينير ، وآتو إساندوه ، مع المنتجين التنفيذيين ديبورا كان ، وجانيس ويليامز ، وكيري راسل.