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إيلاف: بعد أن حققت الفنانة اللبنانية شيراز نجاحاً في تجربتها الأخيرة بالسينما اللبنانية في فيلم "ويك اند" تستعد لخوض تجربة جديدة لأول مرة في الدراما المصرية، حيث تواجدت شيراز بالقاهرة الأسبوع الماضي للاتفاق على تفاصيل العمل الجديد الذى سوف تشارك فيه.

وأعربت شيراز عن سعادتها بالمشاركة في الدراما المصرية لأول مرة من خلال عمل درامي كبير يشارك فيه عدد كبير من النجوم، وكانت شيراز قد خاضت تجربة التمثيل لأول مرة كبطلة فى المسلسل اللبناني "موت أميرة" فى رمضان عام ٢٠١٨.

واضافت: "لا أستطيع أن أعلن عن تفاصيل العمل حتى الآن، لحين إعلان شركة الإنتاج على كل التفاصيل العمل نهاية هذا الشهر".

من جهة اخرى تستعد شيراز لطرح كليب "ياليل" والذي تتعاون فيه مع الشركة العالمية "ماستر كارد - Mastercard" وتم تصويره منذ أكثر من شهر في لبنان.