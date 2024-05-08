إيلاف من لندن: أعلنت بريطانيا طرد الملحق الدفاعي الروسي في السفارة الروسية في لندن، كجزء من الأجراءات ضد روسيا.

وأعلن وزير الداخلية البريطاني جيمس كليفرلي إنه أن الملحق كان "ضابطًا غير معلن في المخابرات العسكرية". وقال إن هذه الإجراءات تأتي بسبب "الأنشطة المتهورة والخطيرة للحكومة الروسية في جميع أنحاء أوروبا".

وفي بيان، بعد ظهر الأربعاء، قال وزير الداخلية: "أستطيع أن أقول لمجلس العموم إننا سنطرد الملحق العسكري الروسي وهو ضابط غير معلن في المخابرات العسكرية".

وقال كليفرلي إن حزمة التدابير ضد روسيا تشمل إزالة "وضع المباني الدبلوماسية من العديد من العقارات المملوكة لروس في المملكة المتحدة، بما في ذلك سيكوكس هيث، وهو عقار مملوك لروس في ساسكس وقسم التجارة والدفاع في هايغيت، والذي نعتقد أنه تم استخدامه لأغراض استخباراتية".

وأضاف: "وسنفرض قيودا جديدة على التأشيرات الدبلوماسية الروسية، بما في ذلك تحديد المدة التي يمكن أن يقضيها الدبلوماسيون الروس في المملكة المتحدة".

وختم الوزير كليفرلي بيانه شديد اللهجة قائلا: "رسالتنا إلى روسيا واضحة: أوقفوا هذه الحرب غير الشرعية. اسحبوا قواتكم من أوكرانيا. أوقفوا هذا النشاط الخبيث".

