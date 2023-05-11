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إيلاف: كشفت شركة نيوسنشري عن طرحها أغنية فيلم الكوميديا العائلية شوجر دادي بصوت النجمة اللبنانية نانسي عجرم وتحمل عنوان "أخر إصدار"، وذلك قبل أيام من إنطلاق بدور العرض المصرية في 24 مايو، فيما ينطلق في باقي الدول العربية يوم 25 مايو.



وتعد "آخر إصدار" أول أغنية للفنانة اللبنانية في السينما المصرية، وهي من كلمات عمرو المصري، وألحان عمرو الشاذلي، وتوزيع عمرو الخضري، رؤية فنية محمد حامد، الميكس والماستر چان بيار بطرس، شكر خاص للمنتج الموسيقي المهندس هاني محروس، ومن تنفيذ شركة كاسيت ميديا و توزيع فى جميع أنحاء العالم شركة كرافت ميديا للمنتج حمدي بدر.

كانت الفترة الأخيرة قد شهدت إطلاق البوستر الرسمي والإعلانات التشويقية والرسمية للفيلم والتي كشفت المزيد من التفاصيل عن أجوائه، وهو التعاون الثاني بين ليلى علوي وبيومي فؤاد، وحمدي الميرغني، بعد تجربتهم السينمائية الأولى من خلال فيلم "ماما حامل" (2021)، وحقق نجاحاً في مصر والعالم العربي.

ويشهد الفيلم أول تجربة تمثيل حقيقية للراقصة جوهرة وبشكل مختلف عن دور الراقصة التقليدية وعودة تامر هجرس إلى شاشة السينما بعد غياب 5 سنوات.

تدور أحداث فيلم شوجر دادي في إطار كوميدي حول رجل يمر بأزمة منتصف العمر، وتقوده مراهقته المتأخرة إلى إقامة علاقة سرية مع راقصة، لتنقلب حياته وحياة أسرته رأساً على عقب.

فيلم شوجر دادي من إخراج محمود كريم وتأليف لؤي السيد وإنتاج شركة نيوسنشري، توزيع داخلي دولار فيلم، وتوزيع خارجي شركة أورينت، وشارك في الإنتاج شركات أفلام مصر العالمية، سينرجي، ماجيك بينز، وفيلم سكوير.

