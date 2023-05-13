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إيلاف: توفي الفنان الكويتي عبد الكريم عبد القادر، الجمعة داخل مستشفى في الكويت العاصمة بعد صراع مع المرض.

ونعت وزارة الإعلام الكويتية الفنان الذي يعد أحد رواد الأغنية الكويتية، إذ ترك إرثاً فنياً خالداً ورصيداً كبيراً من المحبة والتقدير في قلوب جمهوره خلال رحلة عطاء فني استمرت أكثر من 60 عاماً.

الوزراة ذكرت في بيانها أن الفنان الذي يلقب باسم “الصوت الجريح” من “أكثر الفنانين الذين كانت لهم بصمة على الساحة الفنية الكويتية” والعربية، مشيرة إلى أن الراحل تعرض لانتكاسة صحية خلال الأيام الماضية، إذ كان يعاني من أمراض مزمنة.

فقبل 8 شهور، تعرض الفنان الكويتي لوعكة صحية، أجرى خلالها جراحة في القلب بإحدى مستشفيات الإمارات، ليظهر بعدها في مقطع فيديو من داخل غرفته بالمستشفى ليطمئن جمهوره على وضعه الصحي، لكنه تعرض لأزمة صحية أخرى تسببت في وفاته أمس الجمعة بمستشفى جابر بالكويت.

ولُقب عبد القادر بالصوت الجريح في سنة 1988 بعد الشهرة الواسعة التي حققتها أغنيته "أجر الصوت".

ولد عبد القادر عام 1941، في محلة الزهيرية في مدينة الزبير، وعمل موظفًا في وزارة الداخلية بدولة الكويت، ثم اتجه إلى العمل في قسم الموسيقى بوازرة الإعلام حتى سن التقاعد.

انطلق بعدها في عالم الغناء بأغنية دينية في مديح النبي محمد صلى الله عليه وسلم بعنوان "شوقي سعى إلى المدينة" من ألحان الفنان يوسف المهنا، لتتوالى بعدها الأغاني الناجحة مثل "تكون ظالم"، كلمات محمد محروس وعبد الرحمن البعيجان، و"سرى الليل يا قمرنا"، كلمات الدكتور عبد الله محمد العتيبي وألحان أحمد باقر، وخليك معاي في الراي" و"آه يا الأسمر يا زين".

كانت بداية الفنان الكويتي الراحل من خلال الموشحات الدينية، وبعد مسيرة كبيرة من النجاح الفني، تعاون عبد القادر مع عدد من الشعراء البارزين من بينهم الأمير خالد الفيصل، والأمير فهد بن خالد، والأمير سعود بن بندر، والأمير محمد بن عبد الله الفيصل. كما أطلق 60 ألبوماً غنائياً خلال مسيرة فنية دامت 60 عاماً.

وسم عبدالكريم عبدالقادر يتصدر تويتر

وعلى إثر وفاة الفنان الكويتي، تصدر وسم عبد الكريم عبد القادر الأكثر تداولاً عبر موقع التغريدات تويتر بأكثر من 28 ألف تغريدة خلال ساعتين فقط من إعلان خبر رحيله، وفقا لما ذكرته صحيفة "القبس" الكويتية.

ونعاه عدد كبير من نجوم الأغنية العربية، حيث كتب الفنان الكويتي عبد الله الرويشد معزيا: "رحمك الله يا أخي الكبير رحمك الله يا غالي على قلوبنا يا صوتنا يا معلمنا وعلم من أعلام بلادنا عبد الكريم عبد القادر‬ وخالص التعازي وصادق المواساة لأسرتك ومحبيك ولنا وللكويت جميعا"، فيما قالت الفنانة أصالة: "رحمك الله يا أخي الكبير رحمك الله يا غالي على قلوبنا يا صوتنا يا معلمنا وعلم من أعلام بلادنا‬".

من جانبها، كتبت الفنانة الكويتية نوال: «رحم الله صوت وطن النهار وصوت قلوبنا»، مضيفا في عزاء للفنان الكويتي عبد الكريم عبد القادر، إن بلادها، فقدت شخصاً كبيراً ومعلم من معالمها.

مضيفة: «عمرنا ما راح ننسى هالصوت اللي ملك قلوبنا وكبرنا عليه».