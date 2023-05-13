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إيلاف: بعد تشويق إستمر لعدة ايام عبر حساباتها على مواقع التواصل الإجتماعي لجديدها، طرحت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي اغنيتها المصورة "ريتو" وهي من كلمات مازن ضاهر، والحان فضل سليمان وتوزيع عمر صباغ.

وصوّرت الأغنية في بيروت مع المخرج فادي حداد، وهي من إنتاج UMusic.

وبمجرد طرحها تخطى وسم "ريتو" الـ25 مليون استخدام على “تيك توك” وتصدر الترند على “تويتر” في عدد من الدول العربية.

وتقول كلماتها:





إنت بغرامك هالقلب صايب

دايب عليك وآخ شو دايب

لو يجمعو قلوب الدني بإيدي

غيرك ما برضى أي بدل غايب

حدّك أنا بدّي العمر كفّي

إنت بِكفّي والدّنيي بِكفّي

زايد جمالك وبحياتي صار

ساحر غلبني بلعبة الخفّة

ريتو ما يبلى هالحلا ريتو

إنت اللي حب كبير حبيتو

إنت حبيبي وبالقلب موجود

إسمك حبيبي عا ذوقي نقّيتو

بعلمي أنا اللي وعّتا إمّا

إنو ما أوقع بالعشق لمّا

لاقي حبيب بهالدني لكن

وقعت وعقلبي ما حدا سمّا

بتعرف ب إنو عيوني بتحبك

كل ما شافوك بصير بتلبّك

بتعرف بإني صرت مغرومي

بشكلك وروحك يا حلو وقلبك

ريتو ما يبلى هالحلا ريتو

إنت اللي حب كبير حبيتو

إنت حبيبي وبالقلب موجود

إسمك حبيبي عا ذوقي نقّيتو