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إيلاف: للدورة الثانية على التوالي من مهرجان أفلام السعودية، يحضر اسم الممثل وصانع الأفلام حكيم جمعة على منصة التكريم بإعلان فوزه بجائزة أفضل ممثل عن دوره في الفيلم القصير لا تروح بعيد للمخرجة مرام خالد طيبة.

وكانت الدورة السابقة من المهرجان قد استضافت الفيلم الروائي الطويل كيان من إخراج حكيم جمعة، وحصد الفيلم جائزة النخلة الذهبية لأفضل ممثلة لبطلته سمر شِشة، وجائزة النخلة الذهبية لأفضل تصميم صوت، وكان العرض العالمي الأول للفيلم في الدورة الأولى من مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، وقد سبق تقديمه في عروض خاصة ضمن ركن مهرجان كان للفيلم القصير في 2018.

حكيم جمعة ممثل وكاتب وصانع أفلام سعودي، أحدث الأعمال التي شارك في بطولتها مسلسل دكة العبيد الذي يُعرض حالياً على منصة شاهد، من إخراج الأسعد الوسلاتي، وشارك في بطولته عدد كبير من النجوم حول العالم، وسبقه فيلم كينج الحلبة الذي شهد عرضه العالمي الأول في مهرجان البحر الأحمر في دورته الثانية، إخراج محمد سعيد حارب، بالإضافة إلى المسلسل الأميركي LAST LIGHT الذي بدأ عرضه مؤخراً على منصتي شاهد وPeacock.

وينتظر جمعة عرض فيلم الأكشن الأميركي KANDAHAR الذي شارك فيه، وهو من بطولة النجم جيرارد باتلر، وقد تم تصوير الفيلم في المملكة العربية السعودية، وتنطلق عروضه عالمياً في 26 مايو الحالي.

وبدأ حكيم مؤخراً في تصوير دور البطولة في الفيلم السعودي أحلام العصر بالاشتراك مع الممثلة وصانعة الأفلام فاطمة البنوي، وهو من إخراج فارس قدس، وإنتاج الأخوين فارس وصهيب قدس، الشهيران بفيلمهما الناجح شمس المعارف.

من أشهر أعمال حكيم جمعة فيلم الرعب مداين الذي جسد بطولته وقام بكتابته وإنتاجه أيضاً، وشارك الفيلم في 11 مهرجاناً دولياً وحصد 9 جوائز. كما شارك في بطولة العديد من الأعمال التلفزيونية الناجحة، من بينها رشاش، اختطاف ومنهو ولدنا؟.

