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إيلاف: سيكون مشتركو منصة "STARZPLAY" على موعد مع عرض فيلم "هارلي"، أحدث أعمال المنصة الأصلية من بطولة محمد رمضان ابتداءً من 10 يونيو.

يتناول الفيلم الذي يعرض على المنصة مباشرة بعد عرضه في دور السينما قضايا درامية هامة وقصة حب لا تعرف المستحيل.

واستحوذ فيلم "هارلي" الذي بدأ عرضه في صالات السينما في عطلة عيد الفطر على أهم العروض الرئيسية في أبرز صالات العرض متصدراً شباك التذاكر، وجذب اهتماماً لافتاً من النقاد والجمهور على حدٍ سواء. ويعود النجم محمد رمضان إلى شاشة السينما بهذا الفيلم بعد غياب دام أربع سنوات.

تدور أحداث فيلم 'هارلي' في العالم المظلم لتجارة الألماس، ويتتبع رحلة هاشم المهندس الميكانيكي المعروف باسم "هارلي". ونظراً لما يتمتع به من ذكاء خارق وسرعة استثنائية في قيادة الدراجات النارية، يصبح "هارلي" اليد اليمنى لزعيم عصابة شهير. وتبدأ أحداث الفيلم في التصاعد عندما يشرع "هارلي" في مواجهة العواقب المدمرة لتعاطي المخدرات وخسارته المأساوية لأخيه، عندها يقرر التحرر من أسلوب حياته الإجرامي وحماية حبه الجديد من مصير مشابه.

وهو من تأليف الكاتب محمد سامي وإخراج محمد سمير، ويضم إلى جانب محمد رمضان باقة من أهم نجوم السينما والتلفزيون من بينهم مي عمر ومحمود حميدة وباسل الزارو ومي كساب وإسماعيل فرغلي وأحمد داش.