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إيلاف: قبل بيونسيه، كانت هناك دونا سمر، فتاة الكنيسة البريئة التي انطلقت إلى الشهرة كفتاة الموسيقى الشريرة و "ملكة الديسكو" خلال حقبة السبعينيات الممتعة.

لكن نجمة البوب كافحت خلف الأبواب المغلقة - وفي وقت من الأوقات فكرت في الانتحار.

وقالت ابنة النجمة الراحلة، بروكلين سودانو، لشبكة فوكس نيوز ديجيتال: "لكي تفهم عظمة وحجم انتصاراتها ، عليك أيضًا أن تعرف أدنى المستويات". "عليك أيضًا أن تعرف ما الذي يتعين علينا العمل من خلاله والتغلب عليه من أجل الوصول إلى هناك ولماذا قررت القيام بأشياء معينة."

توفيت سمر في عام 2012 عن عمر يناهز 63 عامًا بسبب سرطان الرئة. لقد كانت صدمة لكل من المعجبين والعديد من الأصدقاء لأن المغنية أبقت تشخيصها سراً ، وأخبرت زوجها وأطفالها فقط.

وهي الآن موضوع فيلم وثائقي جديد يتم عرضه لأول مرة يوم السبت على HBO و HBO Max بعنوان "Love to Love You، Donna Summer".

الفيلم الذي أخرجته سودانو بالاشتراك مع روجر روس ويليامز الحائز على جائزة الأوسكار ، يعرض مقاطع فيديو منزلية لم يسبق مشاهدتها من قبل. كما يسلط الضوء على جلسات نادرة مع العديد من أولئك الذين عرفوا وأحبوا الأيقونة الخاصة.

كانت سمر، المولودة في بوسطن ، واحدًة من سبعة أطفال بدأوا الغناء في جوقة الكنيسة. في الستينيات ، انضمت إلى فرقة ميونيخ للمشاركة في مسرحية الروك الغنائية "هير" وتوجهت إلى ألمانيا.

في عام 1972 ، تزوجت من الممثل النمساوي هيلموث سومر ، واستمر هذا الزواج حتى عام 1976. قبل عامين من انفصال الزوجين ، أصدرت سمر ألبومها الأول "ليدي أوف ذا نايت" في أوروبا. وفي عام 1975 صعدت أغنية "Love to Love You Baby" إلى الشهرة.

احتفظت باسم زوجها السابق ، وغيرته قليلاً على طريقتها.

ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن سمر سجلت الأغنية المليئة بالحب وهي مستلقية على ظهرها على أرضية الاستوديو مع إطفاء الأنوار. وفقًا للمنفذ ، تخيلت مارلين مونرو تردد كلماتهل. احتوت الأغنية المنفردة التي مدتها 17 دقيقة على أكثر من 20 هزة جماع.

وسرعان ما أصدرت ألبومين ، "A Love Trilogy" و "Four Seasons of Love". مع أغاني مثل "I Feel Love" و "Hot Stuff" و "Bad Girls" ، تم الترويج لـ سمر على أنها إلهة الجنس.

أوضحت سودانو: "أعتقد أنه من أجل تصوير شيء من هذا القبيل وامتلاكه بالطريقة التي فعلتها ، يجب أن يكون جزءًا منك". "لذلك لا أعتقد أن هذا الجزء منها كان مزيفًا. كان مجرد جزء واحد منها ، أحد جوانب قدرتها وسحرها. أعتقد أن النضال كان أنها وضعت بعد ذلك في صندوق كمغنية ... لا أعتقد أنها أدركت حجم [الأشياء] ، لكنها أدركت أن هناك بابًا ".

نظرًا لأن الأغاني المثيرة للغاية لـ Summer كانت تُعزف في النوادي الليلية ، فقد فكرت غالبًا في تربيتها الدينية. وفقا للتقارير ، ضربها والدها ذات مرة لارتدائها طلاء أظافر أحمر لأن "هذا ما كانت ترتديه العاهرات".

في الفيلم ، يُسمع صوت سمر وهي تقول ، "أنت تنظر إلي ، لكن ما تراه ليس أنا. كم عدد الأدوار التي يجب أن ألعبها في حياتي الخاصة؟"

على انفراد ، كانت سمر تحمل معها ألم تعرضها للاعتداء الجنسي من قبل قسها عندما كانت طفلة. وكلما نمت شهرتها ازداد اكتئابها. في عام 1976 ، كادت سمر تقفز من نافذة غرفتها في فندق نيويورك. تشابكت قدمها مع ستارة. وعندما اقتربت من الحافة ، دخلت خادمة.

اعترف سمر لاحقًا قائلاً: "10 ثوانٍ أخرى ، وكنت سأرحل". "شعرت أن الله لا يمكن أن يغفر لي لأنني خذلته. كنت منحطًة ، كنت غبيًة ، كنت حمقاء. قررت للتو أن حياتي ليس لها معنى."

قالت سودانو إنه كان من المهم معالجة صدمة والدتها في الفيلم على أمل أن يشجع الآخرين الذين يكافحون لإيجاد صوتهم.

قالت: "لقد كانت عدة سنوات مع القس". "كانت هذه أشياء سمعت عنها مع تقدمي في السن عن والدتي. كما قلنا في الفيلم ، كان هناك الكثير من الأسرار. كان هناك الكثير من الأشياء التي لم نتحدث عنها. لكنك تتعامل مع الصدمة ، سواء كنت تعرف ما هي الصدمة أم لا. وهكذا ، كان من المهم حقًا تجسيد ذلك ، حتى يفهم الجمهور ما كانت تحمله ويتعين عليها التغلب عليه ... إذا كان بإمكاننا التحدث عنها ، فربما يسمح ذلك لشخص آخر بالتحدث عنها أيضًا ".

وتابع سودانو: "لقد كانت التجربة وسيلة تعافي بالنسبة لنا". "من المهم التحدث عن هذه الأشياء الصعبة ، والأشياء التي قد لا يكون من السهل مواجهتها. ولن تتعافى أبدًا إذا بقيت صامتة. ونأمل أن يلهم هذا الفيلم العائلات الأخرى لفتح هذا النوع من النقاش"

عانت سمر أيضًا من علاقة مسيئة مع الفنان بيتر مولدورفر ، وهو ما تم استكشافه في الفيلم. أدت إحدى الضربات إلى تركها فاقدًة للوعي مع عين سوداء وكسر في الأضلاع.

تعقبت سودانو وويليامز مولدورفر ، الذي تحدث في الفيلم.

سمع يقول: "لقد ضربتها ، ولم أستطع أن أسامح نفسي".

عندما بدأت حقبة الثمانينيات، ركزت سمر على الأسرة. تزوجت من بروس سودانو عام 1980 ورحبت بابنتين. كانت بالفعل أم لابنة واحدة من زواجها السابق. أصبحت سمر أيضًا مسيحيًة مولودًة من جديد.

على الرغم من شعبيتها المستمرة ، أصبحت Summer موضوع فضيحة عندما نُقل عنها وصف الإيدز بأنه عقاب على المثلية الجنسية. قاطع العديد من أتباعها من LGBTQ + موسيقاها، وفي بعض الأحيان نفت دامعًة الإدلاء بهذا التصريح. ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أنها تصالحت لاحقًا مع منظمات المثليين.

قال ويليامز: "تعليقات المثليين كانت فكرة خاطئة". "كان لدى دونا الكثير من الأصدقاء المثليين.

على مدى السنوات اللاحقة ، استمرت Summer في التسجيل والأداء. انتقلت هي وعائلتها إلى ناشفيل واحتفظت أيضًا بمنزل في فلوريدا.

تتذكر سودانو ضاحكًة: "لقد كانت طفولتنا طبيعية حقًا ، لكنها غير طبيعية". "كنا نذهب الى موقع التصوير، ثم نذهب إلى منزل صوفيا لورين لتناول العشاء. لم يكن ذلك أمرًا طبيعيًا بالتأكيد ، لكن تجربتنا كانت أيضًا على أسس قوية ... كلما خرجنا ، كان الناس يأتون إليها ويشكرونها على موسيقاها أو يشاركونها قصص حياتهم".

قال ويليامز: "كنت من أشد المعجبين ب Donna Summer ، [لكن] عرفتها فقط باسم" ملكة الديسكو ". "أكثر ما أدهشني هو أنها كانت أكثر من ذلك بكثير ... لقد كانت هذه الفنانة المعقدة ووضعتها أغاني الديسكو في صندوق صغير. لقد خرجت باستمرار من هذا الصندوق. إنها لا تحصل بالضرورة على الفضل الذي تستحقه. كان الأمر أشبه باكتشاف فنان جديد تمامًا اعتقدت أنني أعرفه ".