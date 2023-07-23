إيلاف: بإشراف عام ورؤية موسيقية للملحن ياسر بوعلي، طرحت الفنانة الإماراتية شمة حمدان عشرة أغنيات مصوّرة بطريقة الفيديو كليب دفعة واحدة بألبومها الغنائي الأول في مسيرتها الفنية الذي حمل عنوان "تخوّفني"، صورتها جميعها مع المخرج بسام الترك، على مدار خمسة أيام من التصوير والجهد، وأكثر من 6 أشهر من التحضير لهذه الأعمال العشرة.

وأعربت شمة حمدان عن سعادتها بإصدار أول ألبوم غنائي لهذه بهذا الشكل وهذه الصورة التي تحمل الكثير من المخاطرة كوني أصدرت ألبوم مصوّر جميع أغنياته بأحدث الأفكار والمظهر وبجميع تفاصيله الأقرب للأسلوب الغربي أبدع المخرج بسام الترك في اخراجها والمبدع سمير كرم مدير التصوير في تصويرها، وقالت: "الملحن ياسر بو علي هو صاحب فكرة تصوير العشر أغنيات بطريقة الفيديو كليب، والإصرار على هذا الرأي، وقالي أنتي قدها وقادرة أن تقديمها بشكل راق ومختلف ومميز"، وأضافت: "أعتبر تصوير ألبوم غنائي كامل متضمن عشر كليبات هو مخاطرة بالنسبة لي خاصة وأنني لأول مرة أقف أمام الكاميرا وأقوم بالتصوير".

وتعاونت شمة حمدان مع الملحن ياسر بوعلي في خمسة أغنيات من ألحانه، وهي "تخوفني، تحملني خطاك، كيفك، ولا يهمك، وأغنية لا تبرر"، وأغنية من ألحان طارق بخش حملت عنوان "اتنفسك"، بينما قامت شمة بتلحين أربعة أغنيات حملت العناوين "مثل غيرك، وقت النوم، قتلت المشاعر، وأغنية ولهانه".

وتعاونت في جميع الأغنيات مع أهم الشعراء الكلمة الخليجية وهم مساعد الرشيدي، العالية، وشـم، أحمد الصانع، عبدالرحمن العبيدان، سطام العتيبي، أحمد علوي، عبدالله بوراس.



