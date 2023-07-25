إيلاف: نظرة، فإبتسامة، فلقاء، صدام وصراع بين آتش وليلى، تشتعل بعده قصة حب غريبة بينهما، ضمن الدراما التركية المدبلجة "ماذا لو!" من بطولة كرم بورسين وهافسانور سانجاك توتان، على "شاهد".

تنطلق أحداث العمل، عندما يضطر شاب ثري وثائر للعودة إلى إسطنبول إثر وفاة والده، ويقابل في ليلة وصوله العروس المزيفة ليلى، والتي تبحث في الحقيقة عن عائلتها، والتي تمضي ليلة الزفاف المزعوم في الفندق نفسه الذي يملكه آتش، وتحصل بينهما مواقف عديدة ونزاعات طريفة. تفرقهما صفعة من ليلى على وجه آتش، ثم يجمعهما القدر مراراً وتكراراً.

فعندما يعود آتش إلى منزل الطفولة تنفيذاً لأحكام وصية والده، يلتقي بليلى مرة أخرى التي تنتحل صفة المربية الغامضة لأخوته غير الأشقاء. نظرياً، هو لقاء شخصين لا يفترض أن يجمعهما شيء، لكن فعلياً لن يتأخر آتش وليلى أن لقاءهما غيّر حياتهما تماماً.

