إيلاف من الرياض: تشهد الدورة ال٤٨ لمهرجان تورنتو السينمائي الدولي والمقرر إقامتها من ٧ إلى ١٧ سبتمبر العرض العالمية الأولى لثلاث أفلام سعودية (مندوب الليل) و (هجان) في قسم اكتشافات وفيلم (ناقة) في قسم عروض منتصف الليل .

"مندوب الليل" رحلة في شوارع مدينة الرياض

فيلم مندوب الليل كتابة وإخراج علي الكلثمي، وهو مزيج من الدراما والتشويق نعيش فيه مع فهد القضعاني الثلاثيني الأعزب المضطرب الذي يتوه وحيداً مهموماً كل ليلة في زحمة وشوارع الرياض بين فقدان العاطفة وضياع الوظيفة وتوصيل الطلبات تدفعه كلها للتخلي عن مبادئه في عالم لا يفقه فيه شيئاً.

وكان المخرج الكلثمي صرح قائلاً: "سعيد أن يكون العرض العالمي لفيلم مندوب الليل، في مهرجان قوي وعالمي مثل تورنتو وخاصة في قسم اكتشافات الذي انطلق منه مخرجين عالميين من بينهم كريستوفر نولان. "

كما أضاف الكلثمي: "على قدر اهتمامي بآراء النقاد والمشاركة في مهرجان عالمي مثل تورنتو فإني متطلع وبشدة إلى أراء الجمهور في السينما السعودية والتي صنعنا من أجلهم هذا الفيلم، فقد حرصنا في مندوب الليل أن نعكس جزء من حياتنا وحوارتنا اليومية في مدينة الرياض دون تعقيد أو فلسفة وأنا على يقين بأن الفيلم سينال إعجاب الجمهور السعودي مع بداية عرضه نهاية هذا العام".

فيلم مندوب الليل من إنتاج ستوديو تلفاز١١ وبدعم من مؤسسة مهرجان البحر السينمائي - صندوق دعم الإنتاج، المنتج التنفيذي علاء فادن، وائل أبو منصور، ومحمد الحمود ومن إنتاج عبدالرحمن جراش القحطاني، شوقي كنيس. كتابة وتأليف علي الكلثمي ومحمد القرعاوي.

"هجان" رحلة في عالم سباقات الإبل

ويشارك في قسم اكتشافات أيضاً الفيلم السعودي المصري ( هجان ) من إنتاج محمد حفظي وماجد زهير سمان، شاركت في الإنتاج رولا ناصر ويعتبر أحدث إنتاجات كل من مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي (إثراء) وفيلم كلينك ومن توزيع فيلم كلينك إندي المستقلة للتوزيع في العالم العربي. وخدمات الإنتاج في المملكة العربية السعودية من قبل Yellow Camel.

الفيلم من كتابة عمر شامة و مفرج المجفل وأبو بكر شوقي. ومن بطولة عبد المحسن النمر، عمر العطاوي، الشيماء طيب، عزام النمر، تولين بربود وإبراهيم الحساوي.

تدور القصة حول مطر وأخيه غانم اللذان يعيشان في صحراء السعودية الشاسعة. ويؤدي وقوع حادث مؤسف إلى اتجاه مطر لرياضة سباقات الهجن للاحتفاظ بجمله "حفيرة".

"ناقة "تجربة مشعل الجاسر المنتظرة

فيلم ناقة للمخرج مشعل الجاسر والذي يشارك في قسم عروض منتصف الليل ، الفيلم من بطولة أضوى بدر ويزيد المجيول ومن كتابة وإخراج مشعل الجاسر وإنتاج معتز الجفري وتشارك في إنتاجه نتفلكس واستوديو تلفاز ١١ .

يحكي الفيلم قصة فتاة تتقطع بها السُبل في الصحراء ، فتحاول أن تسابق الزمن للعودة للمنزل قبل حظر التجول الذي فرضه والدها .

الفيلم يعد منتظراً كون مخرجه مشعل الجاسر أحد أهم الأسماء السعودية التي جمعت مابين الموهبة والدراسة الأكاديمة وكانت له تجربة سينمائية سابقة قصيرة من خلال فيلم الفضائيون العرب والذي شارك في مهرجان صندانس ٢٠١٩.

مشاركات سعودية سابقة في تورتنو

وعلى الرغم من ضخامة هذا التواجد في كندا إلا أن هذه المشاركة ليست الأولى في مهرجان تورتنو اذ شاركت عدة أفلام سعودية سابقة في المهرجان وكانت الأولى لشهد أمين في فيلم "حورية وعين " لشهد أمين سنة ٢٠١٤ وفيلم " بركة يقابل بركة " لمحمود صباغ سنة ٢٠١٦ وفيلم " المرشحة المثالية " لـهيفاء المنصور سنة ٢٠١٩