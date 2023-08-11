إيلاف: أحيت الفنانة اللبنانية تانيا قسيس أمسية غنائية في صالة السفراء بكازينو لبنان عنوانها "زمن" بعد غياب أربع سنوات عن المسرح اللبناني.

أمسية مميزة غنّت فيها للمرأة فواكب الجمهور الحاضر تفاصيل قصص المرأة ومشاعرها في مختلف مراحل الحياة. فقصّ الراوي على الجمهور حكايات تجسّد حال معظم النساء، كتب مضمونها طوني كرم وترجمها صوت قسيس، فتنقّلت عبر صوتها بين أزمنة متناقضة، مترنّحة بأحاسيس مختلفة. بمشاركة أوركسترا من 35 موسيقياً بقيادة المايسترو أندريه حاج، وممثلين، وراقصين، وروائيّ، مع مزج بين الموسيقى الحديثة والتوزيعات الأوركسترالية الساحرة.

كما وتضمن مزيجاً فريداً من أغنيات ألبومها "زمن" الذي تعاونت فيه مع طوني كرم بالإضافة إلى مختارات من أرشيفها الفنّي.

وقد حمل هذا الحفل فصلاً جديداً في مسيرة قسّيس الفنية، ومضموناً موسيقيّاً مختلفاً، بالتزامن مع إطلاق ألبومها "زمن" قريباً.



هذا وقدّم الحفل قصص محكية محورها المرأة من اللقاء الأول بالحبيب، وبراءة المشاعر في تلك اللحظة المحورية في حياتها إلى التضارب الداخليّ وهي تكتشف حبّها السرّي، وصولاً إلى سيناريو الحبّ وجبروت المرأة على التحمّل ومقاومة صعوبات الحرب. لم تغفل قسّيس وكرم أهمّ مرحلة في تحوّل المرأة فسلّطا الضوء على رحلتها نحو التمكين وتقبّل فرادتها.

وعلى الرغم من الرمزية الوازنة لمضمون الأغنيات الجديدة، إلّا أنّه كان هناك إصرار على التعبير عنها بسلاسة وكلمات بسيطة، جنباً إلى جنب مع موسيقى أوركسترالية راقية لكن محدّثة.



وكان لإيلاف حديث خاص مع تانيا أفصحت فيه عن تفاصيل ألبومها الجديد، وسبب إختيارها الفنان سعد رمضان لتقديم ديو غنائي مباشرةً على مسرح كازينو لبنان حيث كان مفاجأة الحفل. وأطلعتنا على خطواتها ونشاطاتها المستقبلية بعد طرح الألبوم، وعن أحلامها وما تسعى لتحقيقه سواءً على الصعيد العملي أو الشخصي.