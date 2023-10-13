إيلاف: احتفاء باليوم الدولي للطفلة، أعلنت "مؤسسة القلب الكبير"، المعنية بمساعدة اللاجئين والمحتاجين حول العالم، عرض فيلمها الوثائقي الأول "حكاية الحي" على شبكة بي بي إس (PBS) الأميركية العالمية، المتخصصة بتوفير البرامج التعليمية والوثائقية للقنوات التلفزيونية الحكومية في الولايات المتحدة وأوروبا وغيرها من دول العالم، والتي تشكل لملايين المشاهدين مصدراً تعليمياً موثوقاً للعلوم والتاريخ والفن وغيرها من المواد المعرفية، لتصبح الشبكة التعليمية الأكثر ثقة في أميركا لأكثر من 17 عاماً.

ويأتي هذا التعاون مع شبكة بي بي إس (PBS) وقنواتها ومحطاتها التلفزيونية تجسيداً لالتزام "مؤسسة القلب الكبير" برسالتها الإنسانية الرامية لتوسيع نطاق تأثيرها الإيجابي وإيصاله إلى فئات أوسع من الجمهور تشمل الفتيات والشابات والنساء في كل أنحاء العالم، وإلهامهن لصناعة التغيير وإحداث تحول جذري في حياتهن.

وتستكمل هذه الخطوة مسيرة النجاح التي حققها الفيلم، حيث حصد عدداً من جوائز كبرى المهرجانات السينمائية العالمية، ونجح في نشر الوعي العالمي حول القدرة على مواجهة التحديات، وتسليط الضوء على قوة الفتيات والنساء في التغلب على الأزمات وتحويلها إلى فرص للنمو والتقدم.

من شاشة السينما إلى صفحات كتاب "ماما الحكواتية"

وضمن جهودها لتعزيز مدى انتشار رسالة الفيلم وتأثيرها الإيجابي، وقعت "مؤسسة القلب الكبير" شراكة استراتيجية مع مؤسسة "نحن نحب القراءة" الأردنية، ودار النشر "أوستن ماكولي"، إحدى أبرز دور النشر في المملكة المتحدة، حولت بموجبها الفيلم إلى قصة ملهمة للأطفال بهدف مشاركتها مع جمهور أوسع وإيصال رسالة الفيلم الإنسانية لفئات عمرية أكثر من خلال الأدب.

ويتوفر الكتاب باللغة العربية تحت عنوان "ماما الحكواتية" وباللغة الإنجليزية بعنوان "My Mama’s Magic" على موقع "أمازون" العالمي والإقليمي في كلٍّ من دولة الإمارات العربية المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي والهند وكندا، إلى جانب عدد من المواقع العالمية منها "بارنز آند نوبل" (Barnes & Noble)، و"بلاكويلز" (Blackwell’s)، و"والمارت" (Walmart)، و "بوكتوبيا" (Booktopia)، و"بول دوت كوم" (Bol.com)، و"بوكس ميليون دوت كوم" (Booksamillion.com)، و"ستراند بوكس" (Strand Books)، بالإضافة إلى الموقع الرسمي لدار نشر "أوستن ماكولي" في دولة الإمارات ومنطقة الخليج.

التمكين وصناعة التغيير عالمياً: حملة تأثير فيلم "حكاية الحي"

ومن خلال الشراكة مع مؤسسة "هوم ستوري تيليرز" (HOME Storytellers) يقود فيلم "حكاية الحي" حملة عالمية تربط من خلالها المشاهدين في جميع أنحاء العالم بالقصة التي تقدمها بطلته، وذلك من خلال الشراكة مع مجموعة من المؤسسات والمنظمات المعنية بالقضايا التي يعالجها الفيلم ويسلط الضوء عليها، ومنها المساواة وتكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان وحياة اللاجئين والصحة النفسية والعقلية والتعليم ومحو الأمية وغيرها من القضايا المجتمعية.

وتسعى هذه الحملة إلى استخدام الفيلم كمصدر إلهام للنساء والفتيات، لا سيما ممن يعانين ظروفاً صعبة، وتشجيع القادة وصنّاع القرار للحوار حول أفضل الممارسات لتمكين النساء والفتيات، وفي الوقت نفسه تستهدف الحملة نشر الوعي حول التغيير الاجتماعي على المستوى الشعبي، الذي يشكل قاعدة المجتمع، لتمكين النساء والفتيات اللواتي يعانين ظروفاً قاسية.

مريم الحمادي: القضايا الإنسانية تتطلب توحيد الجهود لتحقيق الأهداف

وأكدت مريم الحمادي، مدير مؤسسة القلب الكبير، أن "رحلة فيلم (حكاية الحي) في نشر الوعي وتغيير حياة ملايين الأشخاص وإلهامهم لصناعة التغيير هي رحلة استثنائية بكل ما تحمله الكلمة من معنى، حيث يعد مدى تأثير هذا المشروع منذ انطلاقته شهادة حية على قوة وفاعلية الجهود المشتركة بين الأفراد والمؤسسات والجهات التي تتبنى رؤى موحدة، فالشراكة الناجحة بين (مؤسسة القلب الكبير) وصنّاع الفيلم الوثائقي، والتعاون مع منظمي المهرجانات السينمائية، وتوحيد الجهود مع شبكة (PBS) لعرض الفيلم على منصتهم العالمية، بالإضافة إلى الشراكة التي تم توقيعها مع دار نشر (أوستن ماكولي) لنشر الكتاب، هي عوامل ساهمت بتوسيع نطاق تأثير هذا المشروع وتحقيق إنجاز يضاف إلى إنجازات (مؤسسة القلب الكبير)".

"الاختيار الرسمي" لـ52 مهرجاناً سينمائياً في 25 دولة وجوائز عالمية

يشار إلى أن فيلم "حكاية الحي"، الذي أنتجته "مؤسسة القلب الكبير" بالشراكة مع مؤسسة "هوم ستوري تيليرز" (HOME Storytellers) تم اعتماده ليكون "الاختيار الرسمي" لـ52 مهرجاناً سينمائياً في 25 دولة حول العالم، ومنذ إطلاقه، نال 24 ترشيحاً في كبرى المهرجانات السينمائية العالمية، وحصد 11 جائزة، منها جوائز "مهرجان تيلورايد السينمائي الدولي"، و"مهرجان تورنتو السينمائي الدولي"، و"مهرجان أمستردام السينمائي الدولي"، و"مهرجان لاهاي السينمائي الدولي"، وغيرها، كما حصد مؤخراً "جائزة توم لانتوس لحقوق الإنسان" في "المهرجان السينمائي لمنظمة أصوات النساء الآن 2023"، وجائزة "أفضل فيلم وثائقي" في "مهرجان دوكيوورلد السينمائي"، إلى جانب حصوله على إشادات خاصة من لجان التحكيم في "مهرجان دبي السينمائي الدولي" و"مهرجان فوكس السينمائي الدولي".

