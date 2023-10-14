إيلاف: وسط إجراءات طلاقها من جو جوناس، لم تعد صوفي ترنر تتابع شقيقة زوجها (سلفتها) بريانكا شوبرا على الإنستغرام، ويبدو أن هذه الخطوة متبادلة حيث أن بريانكا، المتزوجة من شقيق جو الأصغر نيك جوناس، لم تعد تتابع صوفي على منصة ميتا.

يبدو أن خطوة وسائل التواصل الاجتماعي تقتصر على شوبرا، حيث لا تزال صوفي، لغاية 13 أكتوبر، تتابع زوجها المنفصل عنها - ومعظم أهل زوجها على الإنستغرام، بما في ذلك نيك وكيفن جوناس وزوجته دانييل جوناس، الأخ الأصغر فرانكي جوناس ووالدي الأخوة. كما أنها لا تزال تتابع فرقة جو ونيك وكيفن "جوناس براذرز".

يذكر أن جو قدم الأوراق لإنهاء زواجه الذي دام أربع سنوات من صوفي في 5 سبتمبر، وفي ذلك الوقت، كانت صوفي وبريانكا لا تزالان تتابعان بعضهما البعض على وسائل التواصل الاجتماعي.

بدت صوفي وبريانكا متقاربتين، إذ كانا في موعد مزدوج مع جو ونيك في لندن وفي بطولة الولايات المتحدة المفتوحة.

حتى أن الرباعي أمضوا عيد الميلاد مع عائلة صوفي في إنجلترا عام 2018، بعد أسابيع من قيام صوفي بدور إحدى وصيفات بريانكا في حفل زفافها من نيك في الهند. وفي العام التالي، ردت نجمة Quantico الجميل لممثلة Dark Phoenix في حفل زفافها المفاجئ من جو الذي أقيم بلاس فيغاس بعد حفل توزيع جوائز Billboard لعام 2019.

في ذلك العام أيضًا، شجعت بريانكا سلفتها علنًا قبل العرض الأول للموسم الأخير من مسلسل Game of Thrones، فكتبت على إنستغرام: "حظًا موفقًا @sophiet، أنت فاتنة. ومحبوبة جدًا.."

وعندما تم ترشيح صوفي لأول جائزة إيمي لها عن أدائها في المسلسل، أشادت بريانكا بها مرة أخرى، وكتبت: "تهانينا لجميع المرشحين لجائزة إيمي هذا العام، ولكن بشكل خاص لك يا صوفي. نحن نحبك ونحن فخورون بك جدًا".

وفي عام 2020، وصفت بريانكا بأنها "أجمل شخص" بينما شاركت مدى حبها للعيش بالقرب من أخت زوجها ونيك".

قالت صوفي لـ Elle: "من الجيد أيضًا أن يكون لديك صديقات مدمجات رائعات حقًا، حيث يمكننا أن نقضي وقتًا مع بعضنا البعض ويمكننا التحدث مع بعضنا البعض حول مدى جنون حياة الأولاد". "يمكننا أن نتواصل على العديد من المستويات المختلفة. والحمد لله، لأنك لا تعرف أبدًا [عن أهل زوجك]."