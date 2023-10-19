إيلاف: كشفت شركة "إثارة" عن أحدث النجوم الذين ينضمون إلى برنامج حفلات مهرجان يا سلام لما بعد سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا1 في أبوظبي لعام 2023، بالإعلان عن أن أيقونة موسيقى البوب والموضة الكندية شانيا تواين ستحيي حفلة مساء السبت الموافق 25 نوفمبر في الاتحاد بارك.



وتعد شانيا تواين واحدة من أشهر نجوم الموسيقى، وحققت ألبوماتها مبيعات أسطورية متجاوزة 100 مليون ألبوم في جميع أنحاء العالم، ولا تزال النجمة الكندية من أكثر نجوم موسيقى الكاونترى والبوب تحقيقًا للمبيعات على مدار مسيرتها الموسيقية الممتدة على ثلاثة عقود، وتتوجه شانيا تواين إلى أبوظبي بعد تحقيق ثلاثة من ألبوماتها التصنيف الماسي، لتحط خلال عطلة أسبوع سباق الجائزة الكبرى للفورمولا1 بعد جولتها الغنائية العالمية لدعم ألبومها الأخير "كوين أوف مي" التي بيعت جميع تذاكرها، وتمتع جمهور الفورمولا1 في جزيرة ياس بمجموعة من أشهر أغانيها.



وسيكون حاملو تذاكر سباق جائزة أبوظبي الكبرى للفورمولا1 على موعد مع أمسية موسيقية غنائية والأداء المبهر الذي تشتهر به النجمة الحائزة على خمس جوائز جرامي، حين تعتلي النجمة الكندية منصة مسرح الاتحاد بارك في نوفمبر لتقدم مجموعة من أغانيها الشهيرة التي تتضمن "أني مان أوف ماين"، و"ذات دونت أمبريس مي ماتش"، و"يوآر ستيل ذا ون"، و"مان آي فيل لايك إيه وومان".



وتنضم شانيا تواين إلى عقد من كبار نجوم الغناء والموسيقى العالميين الحائزين على الجوائز والذين يحيون حفلات مهرجان ياسلام لما بعد السباق لهذا العام، وكانت شركة "إثارة" قد كشفت في وقت سابق عن نجوم الحفلات ليومي الخميس والأحد، حيث يفتتح كل من الدي جاي تييستو والمغنية الشهيرة آفا ماكس برنامج حفلات ما بعد السباق مساء الخميس، فيما تحيي فرقة موسيقى الروك "فوو فايترز" المدرجة في قاعة مشاهير الروك أند رول حفلة مساء الأحد مختتمة فعاليات السباق الختامي لبطولة العالم للفورمولا1.

