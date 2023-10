إيلاف: تحدثت أديل بصراحة عن رحلتها إلى التعافي من الادمان، وكشفت أنها أبعدت الكحول عن حياتها.

وذلك خلال حفل يوم السبت الماضي ضمن برنامج إقامتها في لاس فيغاس عندما خاطبت الضيوف في مقاعد كبار الشخصيات حول "نصف لتر من الويسكي الحامض"، لمحته على طاولتهم، في مكاشفة معتادة منها: "كما تعلمون، لقد توقفت عن الشرب منذ وقت طويل... يبدو الأمر وكأنه إلى الأبد." واضافت ساخرة "ربما منذ ثلاثة أشهر ونصف؟".

ووصفت المغنية الرصانة بأنها مملة جداً فهي معتادة على الشرب حيث "كانت شبه مدمنًة على الكحول معظم فترة العشرينات من عمرها".

واكملت "أفتقده كثيرًا، لقد توقفت عن تناول الكافيين".

وتوجهت بالحديث للحضور: لذا استمتعوا بالويسكي الحامض، فأنا أشعر بغيرة شديدة."

Adele talking to her lottery seat winners about not drinking + “ I just realised my chicken fillets moved out of place n it looks like I’ve got 3 boobs ” 😂😭 pic.twitter.com/eT9bh7jRlQ