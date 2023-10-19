إيلاف: تحدثت أديل بصراحة عن رحلتها إلى التعافي من الادمان، وكشفت أنها أبعدت الكحول عن حياتها.

وذلك خلال حفل يوم السبت الماضي ضمن برنامج إقامتها في لاس فيغاس عندما خاطبت الضيوف في مقاعد كبار الشخصيات حول "نصف لتر من الويسكي الحامض"، لمحته على طاولتهم، في مكاشفة معتادة منها: "كما تعلمون، لقد توقفت عن الشرب منذ وقت طويل... يبدو الأمر وكأنه إلى الأبد." واضافت ساخرة "ربما منذ ثلاثة أشهر ونصف؟".

ووصفت المغنية الرصانة بأنها مملة جداً فهي معتادة على الشرب حيث "كانت شبه مدمنًة على الكحول معظم فترة العشرينات من عمرها".

واكملت "أفتقده كثيرًا، لقد توقفت عن تناول الكافيين".

وتوجهت بالحديث للحضور: لذا استمتعوا بالويسكي الحامض، فأنا أشعر بغيرة شديدة."

Adele talking to her lottery seat winners about not drinking + “ I just realised my chicken fillets moved out of place n it looks like I’ve got 3 boobs ” 😂😭 pic.twitter.com/eT9bh7jRlQ — A🤍 (@adelesgolden) October 14, 2023

ليست هذه هي المرة الأولى التي تتحدث فيها المغنية البالغة من العمر 35 عامًا عن الشرب والرصانة.

فخلال برنامجها التلفزيوني "One Night Only" عام 2021، قالت لأوبرا وينفري إنها تأثرت بانفصالها عن سايمون كونيكي، وأنها لا تعرف كيف تدير ما يجري في حياتها الشخصية.

وذكرت أن "الإقلاع عن الشرب وممارسة الرياضة ساعدني في تقليل القلق. لقد شعرت بالحرج من الطلاق بهذه السرعة، وشعرت بالذنب تجاه ابني".

وقالت في ذلك الوقت: "لقد وعدت نفسي أنه عندما يكون لدي أطفال، سأكون أنا وشريكي معًا".

وتكمل "لقد حاولت لفترة طويلة جدًا. لكنني فككت حياة ابني من أجل سعادتي".

"إنها طريقة رائعة لتعرف نفسك، وهي أن تشرب الماء فقط وتكون متيقظًا."

اعترافات أديل عن إدمانها للكحول

ثم كشفت في مقابلة مع مجلة فوغ في وقت لاحق من ٢٠٢١ عن علاقتها بالكحول "لقد كان شرب الخمر يبدأ ابكر شيئاً فشيئاً خلال اليوم".

"لقد كنت دائمًا مفتونًة جدًا بالكحول". مشيرة الى ان ادمان والدها للكحول اخذه منها لذا كانت ترغب دائمًا في معرفة ما هو الشيء الرائع في هذا الأمر.

وفي وقت سابق من هذا العام، أخبرت المغنية جمهورًا في لاس فيغاس أنها شربت ذات مرة "أربع زجاجات من النبيذ" قبل الساعة 11 صباحًا أثناء الإغلاق بسبب فيروس كورونا.