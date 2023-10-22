إيلاف: تستعد الفنانة نسرين طافش لإستئناف تصوير دورها في فيلم "السيستم" الذي يجمعها بالفنان أحمد الفيشاوي لأول مرة. وهو من تأليف أحمد مصطفى وإخراج أحمد البنداوي، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي خفيف.

كانت طافش قد صورت عددًا من مشاهدها قبل أسبوعين، ثم توقف العمل لانشغال المخرج بمعاينة أماكن التصوير.

وتنتظر الممثلة السورية عرض فيلمها الجديد "في القلب" عبر إحدى المنصات الشهيرة، والعمل من بطولة كل من: خالد سليم، محمد عز، توني ماهر ومنة فضالي، وآخرون.

يذكر أنه عرض لطافش مؤخرًا فيلم "أخي فوق الشجرة" مع رامز جلال، وهو ثاني تجارب نسرين طافش السينمائية في مصر بعد "نادي الرجال السري" مع كريم عبد العزيز وغادة عادل، الذي تم عرضه عام 2019.