إيلاف: معجبو تايلور سويفت مقتنعون بأن أغنيتها "هل انتهى الآن؟" (Is It Over Now) من ألبومها "1989 (نسخة تايلور)" تدور حول صديقها السابق هاري ستايلز. حيث تتضمن الأغنية إشارات إلى مواقف من علاقتهما السابقة، مما دفع المعجبين إلى الاعتقاد بأن ستايلز هو موضوع الأغنية.

يشير إحد مقاطع الأغنية إلى فقدان عاشق سابق للسيطرة، مما أدى إلى ظهور "دم أحمر [و] ثلج أبيض". قد تكون هذه إشارة إلى حادث عربة الثلوج التي تعرضت لها سويفت مع حبيبها السابق، والتي ذكرتها سابقًا في أغنيتها "Out of the Woods". إذ شوهد ستايلز مع ضمادة على ذقنه في نفس الوقت تقريبًا، مما زاد من التكهنات بأنه مصدر الإلهام وراء الأغنية.

مقطع آخر يذكر أن سويفت ترتدي "فستانًا أزرق على متن قارب". يشير هذا إلى صورة منتشرة على نطاق واسع لسويفت وهي تغادر إجازة مع ستايلز بمفردها، وتبدو مكتئبة في فستان أزرق ونظارات شمسية سوداء. وبحسب ما ورد انفصل الزوجان السابقان خلال تلك الرحلة.

تتضمن الأغنية أيضًا عبارة "لقد بحثت في سرير كل عارضة عن شيء أعظم". قد تكون هذه إشارة إلى تاريخ مواعدة ستايلز، حيث تم ربطه بعدة عارضات أزياء بعد انتهاء علاقته مع سويفت.

سويفتيز ينتقدون سلوك ستايلز

لجأ معجبو تايلور سويفت "Swifties" إلى منصة X للتعبير عن حماستهم وفضولهم بشأن الأغنية. طالب أحد المعجبين بمعرفة ما فعله هاري ستايلز، بينما قال آخر بأن وصف سويفت لستايلز بالخائن والكاذب هو الشيء المفضل لديه في العالم.

في حين أن ممثل ستايلز لم يرد بعد على هذه الادعاءات، فمن الجدير بالذكر أن ستايلز قد اعترف بأغاني سويفت عنه في الماضي. في مقابلة مع رولينج ستون عام 2017، وصفهم بـ "الحوار المذهل غير المعلن" وأشاد بأغانيها ووصفها بأنها "رائعة".

بالإضافة إلى أغنية "هل انتهى الأمر الآن؟"، أصدرت سويفت أربعة أغانٍ أخرى يوم الجمعة. وتشمل هذه ""Slut" و"Now That We Don't Talk" و"Say Don't Go" و"Suburban Legends".

يذكر أن سويفت تواعد حاليًا لاعب اتحاد كرة القدم الأميركي ترافيس كيلسي، وفي مقدمة البوم "1989 (نسخة تايلور)،" تطرقت سويفت الى الشائعات حول حياتها العاطفية، نافية التكهنات المستمرة حول حياتها الجنسية وعلاقاتها السرية مع صديقاتها.