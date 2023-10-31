إيلاف: مفاجأة تفجرها الدكتورة أسيل في المشهد الأول من العمل، تكشف فيها خيانة زوجها المهندس سيف مع تيا أمام عائلة الأخيرة، وهي الشابة التي تصغر سيف بـ15 عاماً. هكذا، تبدأ الأحداث من لحظة الذروة، ثم تكشف مفاجآت متلاحقة ضمن الدراما العربية "الخائن" والذي يعرض على MBC1 و"شاهد".

يجمع العمل كل من سلافة معمار، قيس شيخ نجيب، مرام علي، ريتا حرب، جلال شموط، رولا بقسماتي، خالد شباط، إيلي متري، تاتيانا مرعب، جينا أبو زيد، وغيرهم..

يحكي المسلسل قصة عائلة كانت مثالية إلى حد بعيد، قبل أن تكتشف الزوجة شعرة شقراء على وشاح زوجها، شعرة قلبت حياة الأسرة رأسا على عقب.





سلافة معمار: أحد أهم عناصر النجاح يتمثل في التيمة المختارة..

ترى سلافة معمار أن "أحد أهم عناصر نجاح هذا النوع من الدراما، يتمثل في الحكاية والتيمة المختارة، التي تحكي عن الحياة الزوجية والخيانة وفكرة العلاقات طويلة الأمد، وحينما يكون هناك علاقة ثلاثية الأطراف، ثم دخول امرأة أخرى في الصورة مهددة بذلك حياة الرجل واستقراره العائلي ومستقبل أسرته وتزعزع علاقته بزوجته"، معتبرة أن "هذه التيمة تربح دوماً في الدراما، وهي تتطرق إلى الكثير من التفاصيل المتعلقة بالعلاقة بين الرجل والمرأة والعشيقة". وتشرح أن "أسيل هي امراة تحاول أن تكون مثالية وحياتها تكاد أن تكون كذلك إلى حد ما، وهي ذكية وصاحبة شخصية قوية، لكن لديها ماضي، وهي حكايتها قبل أحداث العمل، التي تركت في نفسها أثراً نفسياً بسبب طريقة تربيتها، وهي تستمر في محاولة الظهور بصورة المرأة المثالية، وتخشى أن تكون وحدها، وتسعى لتأسيس عائلة مليئة بالحب والاستقرار، لكن الحياة لا تسير دوماً وفق مخططاتها". تضيف سلافة أن "أسيل تريد أن تجنّب ابنها ما مرت به هي في مرحلة معينة من حياتها".



قيس شيخ نجيب: دراما نفسية بامتياز لشخص يلحق قلبه مهما كان الثمن..

يوضح قيس الشيخ نجيب "أننا نقدم دراما نفسية اجتماعية بامتياز، وتدور الحكاية حول الخيانة وانعكاسها على العلاقات الزوجية، والشخصيات التي تدور في فلكها"، مشيراً إلى "أنني أقدم سيف وهو الخائن، وبناء على فعل الخيانة الذي يكشف عنه في بداية المسلسل تبنى الحدوتة بين سيف وأسيل وتيا". يشرح عن الشخصية قائلاً أن "سيف هو مهندس ناجح ذكي يطمح لإنجازات كثيرة في حياته، هو الذي درس في الولايات المتحدة الأميركية حيث تعرف إلى أسيل وأسسا عائلة ناجحة، وفي لحظة معينة تدخل امرأة أخرى إلى حياته فيقع معها فعل الخيانة، وهو رجل انفعالي وعاطفي، يسير خلف أحاسيسه وهذا يجعله يرتكب سلسلة أخطاء".

ويعود نجيب إلى ماضي الشخصية ليقول أن "سيف عانى مشاكل في نشأتهو في بيته ومع والديه، فكان ضائعاً عاطفياً، ونكتشف هذا الأمر في سياق الحلقات، وهو فعلاً أحب امرأتين في الوقت نفسه، وهذه الفكرة مطروحة في علم النفس وليست بعيدة الحصول". ويعرب عن اطمئنانه للتعامل مرة أخرى مع MBC، "وهي المؤسسة الإعلامية الأولى في العالم العربي".





مرام علي.. أكره أسيل لأنها زوجة حبيبي!

من جانبها، تؤكد مرام علي أن "تيا ليست شابة شريرة بطبيعتها، لكن الظلم في الحياة يأخذنا أحياناً إلى تصرفات لن نكون راضين عنها دوماً، ويجعلنا عنيفين أو منتقمين، ويحول المرء إلى شخص انتهازي وصولي وإلاّ يبقى على طيبته وسجيته وسذاجته ربما، ويظل يتلقى الصفعات من دون أي ردود أفعال". وتقول مرام أن "تيا أحبت رجلاً، يكبرها في السن، لحقت قلبها وعاطفتها، ووقعت في خطأ أوصلها إلى عواقب وخيمة". وتشير إلى أن "تيا مع مرور الوقت، لم تشأ أن يشاركها أحد في سيف، بل أراته لنفسها فقط، وهي متهورة تقوم بأفعال غير مدروسة". وتضيف مرام بالقول أن "العمل يبدأ بقنبلة تفجرها أسيل أمام عائلة تيا، تلحقها بقنبلة أخرى، وبعدها نعود بالزمن إلى الوراء لنتعرف إلى الوقت الذي اكتشفت فيه أسيل خيانة زوجها لها، وتمر مرحلة من الزمن تعرف أسيل بعلاقة تيا بزوجها، وثمة الكثير من المشاهد بيننا أكنّ لها الكره لأنها زوجة حبيبي، وأعتقد أنها لا تعرف شيئاً عن علاقتنا إلى أن تحصل المواجهة".

