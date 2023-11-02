إيلاف: صدم الممثل الأميركي "آلان روك" شاحنته بمطعم بيتزا في هوليوود.

وتقول مصادر إنفاذ القانون إن الحادث وقع حوالي الساعة 9 مساءً يوم الثلاثاء في مطعم "رافالوز بيتزا" عند تقاطع شارع لا بري وهوليوود بوليفارد.

ظل بطل مسلسل "SUCCESSION" عالقًا بعد الحادث، وشوهد خارج الشاحنة يتحدث على هاتفه المحمول بينما قام آخرون بتقييم الأضرار.

أما بالنسبة لكيفية وقوع الحادث، فيبدو أن فيديو المراقبة يظهر أن شاحنة آلان تصطدم بمركبة أخرى من الخلف، مما يدفعها إلى التقاطع بينما تصطدم شاحنة آلان بالمبنى.

وبطبيعة الحال، اجتذب موقع الحادث حشدا من الناس، حيث التقط الكثيرون صورا ومقاطع فيديو للمركبة... وبالتأكيد لم يساعد ذلك على تدفق حركة المرور في هوليوود.